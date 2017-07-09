Синоптики: вероятность шквалистого ветра в Приамурье сохранится

Вероятность шквалистого ветра в Приамурье сохранится в ближайшие дни, пока в регионе будет хозяйничать циклон. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в Амурском гидрометцентре.

Шквалы в Амурской области возникают из-за прохождения по ее территории атмосферных фронтов. Силу их предсказать сложно.

11 июля по всему региону ожидаются наиболее интенсивные по сравнению с предыдущими днями дожди. В дальнейшем циклон будет терять свою силу. Окончательно ее он утратит к 14-15 июля. Непогода возьмет небольшой перерыв, однако вскоре вернется в связи с прохождением других циклонов.

Как сообщало Амур.инфо, шквалистый ветер успел причинить разрушения в Благовещенском, Тамбовском и Ивановском районах. В центре Благовещенска ветер ломал деревья; в областной столице без света остались 250 домов. В Свободном зафиксировали шквал до 22-23 метров в секунду. В Райчихинске ураган обрушил деревья и бетонный столб.

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Александр Авдеев