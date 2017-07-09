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сегодня, 18:10 0

Ураган в Райчихинске опрокинул на машины деревья и бетонный столб (видео)

Ураган в Райчихинске опрокинул на машины деревья и бетонный столб (видео)

В понедельник, 10 июля, около 17 часов в Райчихинске прошел ураган. По словам очевидцев, он шел не более 10–15 минут, однако успел обрушить в городе деревья и даже бетонный столб. В районе улиц Пионерской и 30-летия ВЛКСМ столб и ствол тополя упали прямо на припаркованные автомобили.

Очевидцы происшествия прислали в редакцию фотографии и видео, на которых видно, что автомобили очень сильно пострадали. Они стояли припаркованными у проезжей части.

За кадром одного из видео слышен голос водителя разбитой иномарки, который говорит, что только вчера пригнал машину, а сегодня чудом сам остался жив.

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#погода #природа #происшествия #транспорт

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