В Приамурье нашлись пропавшие мужчина и женщина

В Зейском районе Приамурья нашлась супружеская пара, пропавшая 6 июля. Мужчина и женщина самостоятельно пришли в свой родной поселок Дугда, сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

Супруги 6 июля уехали на тракторе на свои охотничьи угодья в Селемджинский район и пропали. По факту исчезновения людей было подано заявление в полицию. В итоге мужчина и женщина 1963 и 1964 годов рождения самостоятельно прибыли в Дугду 8 июля. Сведениями о том, где они провели два дня и что делали, в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ не располагают.

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#происшествия

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Александр Авдеев