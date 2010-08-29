«Лабораторию дьявола» показали потомкам русских эмигрантов в Харбине

В рамках Всемирного конгресса выходцев из Харбина, который проходил с 25 по 30 июня в столице Хэйлунцзян, гостям показали музей «Отряда 731». Здесь, в районе Пенфан, что в пригороде Харбина, находилась японская бактериологическая лаборатория и спецтюрьма, где японские оккупанты проводили страшные эксперименты над живыми людьми. В музее побывал и корреспондент «Амур.инфо».

До середины 2015 года музей «лаборатории дьявола» располагался в реальных полуразрушенных корпусах «Отряда 731», где проводились жуткие опыты. В 1945 году здания «Отряда» японцы разрушили взрывом, перед самым приходом Красной Армии. Так они хотели замести следы. Но полностью скрыть следы преступлений им не удалось. В последующем на этих руинах был создан музей, в котором собрали и представили доказательства и документы страшных деяний.

В таком виде экспозиция просуществовала до августа 2015 года. Руководство музея решило снести сохранившиеся здания «Отряда 731» и на их месте возвести одно новое – мрачное и огромное, из черного мрамора. Теперь оно, как надгробие, вырисовывается на фоне современного китайского города. От былого сохранились лишь часть стены и жуткие высохшие деревья, добавляющие месту особые краски обреченности.

Сегодняшняя экспозиция располагается на трех этажах и занимает 10 000 квадратных метров. Всего в музее 6 павильонов, где с помощью мультимедийных средств и правдоподобных макетов и скульптур воссоздана картина ужасающих экспериментов над людьми. На первом этаже размещен гигантский стенд, на котором на шести языках написано: «Античеловеческое злодейство». Музей очень интересен, за последние два года его посетили около миллиона человек со всего мира.

Ольга Бакич приехала сюда из Канады. Она родилась в Харбине в 1938 году. Когда ей было 7 лет, она уже слышала об этом месте. Знаменитая ученый, бакалавр в Сиднейском университете, магистр азияведения, исследователь русского Харбина с мировым именем делится своими впечатлениями: «Впервые побывала здесь в 2009 году. Музей тогда был совсем другой. Там оставались старые постройки. А потом китайцы решили их снести и сделать новое здание. Как мне известно, были большие споры, чтобы сохранить, что было, а не сносить. Но сейчас в нынешнем музее больше вещей и документов. Многие из них принесли в дар местные жители, которые много лет назад ходили и подбирали тут железки. В старом музее мне нравилось то, что там сбоку был длинный коридор, на его стенах были доски с именами погибших. Там были русские имена. А в новом музее этого нет. Старый был гораздо проще и тем самым страшней и реалистичней».

Сюда с 1932 по 1945 годы попадали китайцы, корейцы, монголы и русские, их похищали спецслужбы Квантунской армии. Над людьми японцы проводили бесчеловечные опыты. Например, «опытным образцам» прививали вирусы тифа, холеры, чумы, делали обморожения, обливали кипятком, морили голодом и многое другое. Людей помещали в барокамеры и наблюдали агонию, многих заживо вскрывали. И все это для того, чтобы наблюдать и фиксировать выносливость организма у людей разного возраста и национальности. Ужасные эксперименты японцы снимали на кино- и фотопленку, часть этих кадров сохранились и находятся в музее.

«Отряд 731» приехала увидеть Наталия Лалетина. Она родилась в Харбине в 1931 году и прожила здесь до 1954 года. Сейчас коренная харбинка проживает в Латвии. Мир знает Наталию Николаевну по ее автобиографическим повестям «Японцы» и «Картинки с китайской натуры». В своих книгах она описала свои впечатления при жизни в Харбине в период японской оккупации. Об «Отряде 731» она знала и читала давно, но приехала сюда впервые.

«Мои родители знали об "Отряде 731", – вспоминает Наталия Лалетина. ­– Все это мы испытали на себе. Потому что люди исчезали. Людей за малейшую провинность схватывали и увозили в неизвестном направлении. Мои родители знали, но старались об этом вслух не говорить. Только после 1945 года стали рассказывать, когда пришла Красная Армия, когда открылось это все. Недалеко от нас, где мы жили, был целый городок, где содержались будущие узники. Там они на стенах рассказывали все, писали по-русски. Писали о том, что их ни за что сажали, пытали, какие пытки были. А пытали страшно! Например, у нас у собора был японский железнодорожный кооператив, мама у меня работала там. В течение дня туда приводили воров и воровок этого магазина. В основном китайцев и японок, которые воровали. Японок сразу отдавали мужьям, их увозили, не трогали. А китайцев начинали пытать в подсобках. Под ногти забивали гвозди, иглы, в нос воду лили. Если человек украл ботинки – били палками по голеням. Избивали до полусмерти, они кричали, а моя мама плакала, уходила в это время. А потом этих пленников увозили в Пенфан».

Данные, сколько людей стали жертвами «Отряда 731», разнятся. По одной из версий, – 10 000 человек. Сами же сотрудники «Отряда», японцы, впоследствии утверждали, что уничтожили около 3 000 человек. Известно, что 30 процентов жертв были русскими. Сегодня обо всем этом свидетельствуют орудия пыток и правдоподобные макеты японских военных и их жертв, с навсегда застывшим криком боли.

«Японцы хранили это все в великой тайне, а мы жили под колпаком, – продолжает Наталия Лалетина. – Над нами была такая слежка – и в школе, и в жизни. Японцы были везде. Вот бал, рождественские святки, японец обязательно присутствует. Следит, смотрит, подслушивает. Мне тогда было 14 лет. А сейчас мне 86-й год, и все осталось в памяти. В моих книгах все это описано».

«Об "Отряде" мы не знали, но о нем ходили слухи, – вспоминает Ольга Бакич. – Люди шептались, что у японцев за городом есть какое-то страшное место, где на людях делали опыты. Недалеко от Харбина была эта маленькая деревня Пенфан. Японцы всех из нее выгнали и сделали военизированную зону, она была запретная. И мы знали, что японцы там что-то такое делают. Потом ходили слухи, что японцы набрали туда много китайских рабочих строить этот "Отряд" . Когда построили, никто из этих китайцев не вернулся домой. Потом в Харбине ходили слухи, что была эпидемия тифа. Мне рассказывали, что начали болеть только русские. Потому что русским по карточкам давали хлеб, а китайцам не давали. И стали говорить, что японцы заражают людей и смотрят, сколько из них погибнет, сколько выживет. Страшное было время».

О своем родственнике, погибшем от рук японцев из «Отряда 731», вспоминает и рассказывает выходец из Харбина Наталья Николаева-Заика. Она приехала на конгресс из Австралии. Ее семья 117 лет прожила в эмиграции. Сначала в Харбин приехал дед, имея при себе царскую грамоту, потом здесь родились ее родители и она сама. В период японской оккупации в Харбине японцы похитили дядю Натальи Николаевой-Заики Михаила Свинарца. Он был двоюродным братом ее папы с материнской стороны. Его забрали, потому что он был человек советский.

«Японцы ему пришили дело, мучили, допрашивали. Там ему сделали укол тифа, он потерял сознание. А потом его выбросили во двор на кучу замерзших трупов. И вместо того чтобы околеть там, он пришел в сознание и вышел на дорогу. А тут ехал дядя Вася Демидов на такси. Это был сосед дяди Миши, который жил напротив него, в старом Харбине. Он его подобрал, привез домой. У моей бабушки были связи с железнодорожной больницей, куда его и отвезли. Утром японцы считали трупы – одного не хватает. Через какое-то время в железнодорожную больницу приехал японский офицер с Пенфана с двумя солдатами. На глазах сестры ему сделали укол, и дяди Миши не стало. Потому что они никого не выпускали живыми».

Сейчас Наталья Николаева-Заика сожалеет о том, что в новом музее «Отряда 731» нет имен погибших русских людей. «Мы были первыми, кто из русских в 1985 году посетили этот полуразрушенный "Отряд", по инициативе моего брата Николая, – продолжает Наталья Николаева-Заика. – Тогда мы там увидели русские имена. А сегодня в новом музее ни одной фамилии не указано. Наверное, это политика. Но ведь кроме нее остаются народ и историческая правда! Рано или поздно она все равно вылезает. И я прошу китайцев сохранить историческую память, потому что без нее нет будущего!»

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Нино Кохреидзе