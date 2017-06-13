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Благовещенские автомобилисты шумят – выявлено больше тысячи нарушений

Благовещенские автомобилисты шумят – выявлено больше тысячи нарушений

Владельцы заниженных и шумных авто жалуются на множественные проверки со стороны ГИБДД. Только за выходные стражи порядка выявили более тысячи нарушений. Самые частые – превышение нормы уровня шума и тонировка.

Улицы Благовещенска в ночное время напоминают кадры из фильма «Форсаж». Результатами погони становятся штрафы, а иногда и аресты нарушителей. Чаще всего водители превышают норму уровня шума и содержания в выбросах загрязняющих веществ. Излюбленными местами стритрейсеров, по словам сотрудников ДПС, стали центральные улицы города, в основном те, где недавно сделали новые дороги: Игнатьевское и Новотроицкое шоссе, улица Ленина, район улиц Зейской – Лазо.

Особое внимание стражи порядка уделяют четырехколесным транспортным средствам. Нередко водители модифицируют выхлопную систему. Увеличение размера глушителя и создает тот гул, на который жалуются благовещенцы. Для легковых автомобилей 96 децибел – это норма. Стритрейсеры превышают ее на несколько десятков.

«За эксплуатацию транспортного средства с превышением установленного уровня шума предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей. Если указанные неполадки не будут устранены водителем в установленный законом срок, то в данном случае может уже наступить ответственность в виде ареста на срок до 15 суток», – пояснил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отделения ГИБДД Алексей Богданов.

Внимание при осмотре обращают и на резину. Установка шин нестандартного диаметра улучшает сцепление с дорожным покрытием и дает сопротивление боковому ходу. Штрафуют и за отсутствие переднего бампера, вынос колес за корпус авто и тонировку.

Чаще всего участниками гонок становятся «чайзеры» и «марки». А в списке их трасс-фаворитов остаются 11 километр трассы на аэропорт и Новотроицкое шоссе. В потоке автомобилей сотрудники госавтоинспекции модифицированные авто определяют визуально.

Хозяева автомобилей от комментариев отказались. Такие замеры, да и вообще проверки они считают несправедливыми. Автомобилисты говорят, что больше шума создают водители двухколесного транспорта. Но полицейские заостряют внимание именно на автомобилях.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Okean555

    Okean555
    1 час назад

    про мусоровозы в 5.30 утра от которых стекла дрожат не забудут?

  • Немо

    Немо
    27 минут назад

    Мусоровозы не гоняют с ревом по улицам. Только сраные "барикеллы" на своих "чайниках", да мотоциклисты, которым очень хочется влепить пулю в башку и, видимо, не мне одному.

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