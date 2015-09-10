Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:49 0

Жителей Еврейской автономии прикрепили к райчихинской больнице

Жителей Еврейской автономии прикрепили к райчихинской больнице
Фото: vostok.today

Жители ЕАО будут лечиться в сосудистом отделении райчихинской больницы. Министерство здравоохранения Приамурья подписало соглашение с управлением здравоохранения Еврейской автономной области. Ранее жители Облучья были вынуждены ехать за медицинской помощью в Хабаровск.

В Еврейской автономии нет подобного специализированного медучреждения. В итоге медпомощь пациентам ранее оказывали в сосудистом центре Хабаровска. Однако ближе и удобнее возить пациентов в Райчихинск, посчитали власти.

Переговоры о том, чтобы больных с инсультами и инфарктами миокарда скорая медицинская помощь доставляла в амурскую больницу, велись давно, сообщает пресс-служба областного правительства. Теперь благодаря договоренности для жителей Облучья, а также близлежащих к Амурской области поселений этот документ является гарантом того, что в случае острого сосудистого заболевания у них есть возможность получить максимально эффективную медицинскую помощь в специализированном первичном сосудистом отделении, уложившись по времени в так называемое терапевтическое окно.

Просмотров всего: 286

#здоровье #Райчихинск

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 16

Минздрав призывает ограничить показ алкоголя в кино
Общество 1

Онколог: курение – сухая возгонка в организм вредных веществ
Общество 7

Благовещенки, решившиеся на аборт, скрывают истинные причины такого поступка
Общество 5

Сроки экспертизы амурской информационной системы здравоохранения сдвинулись на конец августа