Жителей Еврейской автономии прикрепили к райчихинской больнице

Фото: vostok.today

Жители ЕАО будут лечиться в сосудистом отделении райчихинской больницы. Министерство здравоохранения Приамурья подписало соглашение с управлением здравоохранения Еврейской автономной области. Ранее жители Облучья были вынуждены ехать за медицинской помощью в Хабаровск.

В Еврейской автономии нет подобного специализированного медучреждения. В итоге медпомощь пациентам ранее оказывали в сосудистом центре Хабаровска. Однако ближе и удобнее возить пациентов в Райчихинск, посчитали власти.

Переговоры о том, чтобы больных с инсультами и инфарктами миокарда скорая медицинская помощь доставляла в амурскую больницу, велись давно, сообщает пресс-служба областного правительства. Теперь благодаря договоренности для жителей Облучья, а также близлежащих к Амурской области поселений этот документ является гарантом того, что в случае острого сосудистого заболевания у них есть возможность получить максимально эффективную медицинскую помощь в специализированном первичном сосудистом отделении, уложившись по времени в так называемое терапевтическое окно.

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#здоровье #Райчихинск

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Галя Ефимова