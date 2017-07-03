В Приморье отдыхающий разбился о берег, катаясь с парашютом

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В Приморье следователи проводят проверку по факту гибели мужчины, разбившегося при полёте на парашюте над морем. Трагедия случилась в субботу, 8 июля, в посёлке Подъяпольске, передаёт «Интерфакс – Дальний Восток».

«Проводится доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли водный мотоцикл, опросили очевидцев», – сообщила агентству старший помощник руководителя Следственного управления СКР по региону Аврора Римская.

Установлено, что парашют был привязан к водному мотоциклу. При полёте из-за сильного порыва ветра мужчину унесло к берегу, где он упал на землю. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водный мотоцикл изъят, следователи опросили очевидцев.

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#Дальний Восток #происшествия

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Алексей Воскобойников