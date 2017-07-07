В Белогорске отметили День ротана

Фото: prostoest.ru

«Особенности белогорской рыбалки-2» показали белогорцы на городском фестивале, посвященном Дню ротана. 9 июля в городском парке культуры и отдыха рыболовы-любители готовили рыбу, посетители парка угощались бесплатной ухой. Тысячу порций национального супа раздали волонтеры на пикнике.

Участники фестиваля продегустировали рыбные продукты копчения, предоставленные индивидуальным предпринимателем, а также своими глазами увидели, как происходит процесс горячего копчения на производстве.

«В этот день для всех гостей парка была организована торговля рыбопродукцией индивидуальных предпринимателей, товарами “Все для рыбалки”, фотовыставка “Во-о-о-т такая рыба”, где каждый желающий смог проголосовать за понравившуюся фотоработу, – рассказала одна из организаторов фестиваля Оксана Черкасова. – Победителем конкурса стала Александра Андрюшина, второе место у Андрея Гуцула, на третьем месте Александр Лобанович, приз зрительских симпатий получил Александр Рязанов».

На волейбольной площадке парка состоялась дружеская встреча команд по «Рыбацкому волейболу». В рамках фестиваля провели также конкурс «Пальчики оближешь». 8 команд рыбаков-любителей продемонстрировали приготовление рыбных блюд на открытом воздухе. Зрители смогли отведать ароматную уху, жареную рыбу, а также узнали секреты приготовления. Конкурсные блюда оценило жюри под председательством депутата городского Совета Дмитрия Осипова. Победителем конкурса признали Андрея Гуцула. Он стал обладателем сертификата, номиналом 5 тысяч рублей.

Второе место и сертификат на сумму в 4 тысячи рублей получили Игорь Московчук и Сергей Грудинин. Бронза – у Николая Шатохина и Евгения Плетнева. Команде вручен сертификат на сумму 3 тысячи рублей.

«Проверить свои силы и возможности предстояло в конкурсе “Рыбацкая высота”, преодолев высоту за наименьшее количество времени. Самым быстрым и ловким оказался Серей Жиляков, – добавила Оксана Черкасова. – На центральной сцене состоялись конкурсы частушек и анекдотов о рыбалке, в которых приняли участия все желающие. Вызвал большой интерес конкурс “Суперрыбак”. Свою сноровку продемонстрировали 15 белогорцев. Они ловили карасей руками. Суперрыбаком стал Вячеслав Нестеров, он вышел в финал и поймал 13 карасей за 3 минуты».

Победители и участники всех конкурсов получили благодарственные письма главы города, дипломы фестиваля и денежные сертификаты, сообщает пресс-служба Белогорской администрации.

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Анастасия Болотина