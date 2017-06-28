«Вечёрка» Амур.инфо 10 июля: последствия шквала, регистрация авто и стриптиз по-африкански

Предлагаем вашему вниманию обзор событий прошедшего дня. Всё, что вы могли пропустить – коротко, ёмко, в одной публикации. «Вечёрка» Амур.инфо – ничего лишнего, только самое интересное.

Ветер перемен

Приамурье – край суровый: если уж жара, так жара; если смена погоды – так коренным образом. Небо услышало молитвы садоводов и разверзло свои хляби вечером в воскресенье. Проливному дождю предшествовал шквалистый ветер: стихия вывернула деревья, оборвала линии электропередачи. Последствия природной вечеринки удалось ликвидировать быстро и слаженно.

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Он вернётся!

С приходом «Газпрома» в области может возродиться профессиональный футбольный клуб. Такую надежду выразил губернатор Амурской области Александр Козлов на своей странице Instagram. По мнению главы региона, в 2017 году это точно не произойдёт, но в ближайшем будущем это вполне реально. Главное, чтобы представители клуба играли не за миллионные гонорары, а за престиж области, подчеркнул губернатор.

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Домушники-романтики

Украсть из квартиры 5 миллионов? Легко! Так решили трое амурчан. План был разработан такой, что сам Оушен с его дюжиной друзей позавидует. Злоумышленники договорились с водителем автовышки, объяснив, что парень задумал романтическое примирение с девушкой. Для правдоподобности купили букет цветов. Операцию разыграли как по нотам. Потом (уже по другим нотам) пришлось давать показания следствию.

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Открыто на учёт

Радость для автомобилистов: ГИБДД упростила правила регистрации машины. Процедур станет меньше, и они станут проще. Немаловажная деталь: при регистрации авто предъявлять полис ОСАГО больше не потребуется. Не забыли и про инвалидов: в случае необходимости им предоставят сурдопереводчика или собаку-поводыря.

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Любовь зла

Облили грязью, проткнули колёса, написали обидное слово «козёл». Неизвестные заметно подпортили два автомобиля в Астрахановке. Кто, кого и чем обидел, что пришлось идти на столь крайние меры, выяснят правоохранители. Народ считает, что здесь имеет место классическая ревность.

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Не ходите, дети, в Африку гулять

Депутаты Зеи настороженно отнеслись к проведению в городе мастер-класса мужского стриптиза от представителя «африканской республики». Глава местного ОВД Андрей Бродягин заверил: данная информация будет проверена, а спокойствие граждан – обеспечено. А то, вон, обеспокоились…

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Одной строкой

Минздрав призвал ограничить показ алкоголя в кино – как сцены явного распития, так и намёки на этот губительный процесс.

До Нового года осталась сущая ерунда – 161 день. Амурчане, отдыхающие на берегу реки Зеи, решили: а чего тянуть? И установили на песке новогоднюю ёлку.

На контрактную службу начали записывать в библиотеке. Так почитаешь «Три мушкетёра» или, скажем, «Швейка» или того же «Чонкина» – и служба понятней станет. Или не станет.

Благовещенский аэропорт отмечает 20-летний юбилей. За эти годы ежегодное количество пассажиров выросло со 100 тысяч до 324 тысяч человек.

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Алексей Воскобойников