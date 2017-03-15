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сегодня, 16:50 4

В Амурский кадетский корпус пришла комиссия с проверкой

В Амурский кадетский корпус пришла комиссия с проверкой

В понедельник, 10 июля, в Амурском кадетском корпусе началась проверка по жалобам обеспокоенных родителей. В рабочую группу вошли пятнадцать человек: представители областных министерств образования и финансов, общественники и другие специалисты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», родители обратились с письмом в Общероссийский народный фронт. Они пожаловались на драки между кадетами, вымогательство у более слабых воспитанников денежных средств и личных вещей, на нежелание воспитателей и руководства реагировать на жалобы кадетов и их родителей. В пятницу, 7 июля, было принято решение о проверке учебного заведения, которую проведет комплексная правительственная комиссия.

Проверка продлится до 1 сентября. За это время члены комиссии проверят документы, организацию учебной деятельности, опросят учащихся, педагогов и рабочий персонал.

«Будем стараться, чтобы проверка была объективной. Попробуем убрать все эмоции, потому что мы все заинтересованы, чтобы АКК был на хорошем счету не только у нас, но и в России, не отрицательными моментами, а хорошими», – рассказала руководитель регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

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#образование #происшествия

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Комментарии
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  • Алекs

    Алекs
    1 час назад

    Да на каком таком хорошем счету, что за болтология. Пришла проверка по многочисленным жалобам обеспокоенных родителей! Доверие и хорошую репутацию нужно сначала заслужить, а затем как говорится держать знамя, чего настоящее руководство делать как видно по факту не умеет!

  • Доктор Иванова

    Доктор Иванова
    1 час назад

    Интересно,почему родители привлекли общественность и пр. в конце учебного года.Дети целый год ели не известно что?Дрались весь год? Почему только сейчас?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    36 минут назад

    Доктор ИвановаИнтересно,почему родители привлекли общественность и пр. в конце учебного года.Дети целый год ели не известно что?Дрались весь год? Почему только сейчас?


    Потому что терпенье лопнуло.

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    30 минут назад

    Попробуем убрать все эмоции, потому что мы все заинтересованы, чтобы АКК был на хорошем счету не только у нас, но и в России, не отрицательными моментами, а хорошими» - ну вот, видимо или вообще ни фига не найдут, или мелкие нарушения. Нужно же чтобы был на хорошем счету лицей.

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