В Белогорске из окна выпала девочка
В Белогорске из окна жилого дома выпала несовершеннолетняя девочка, об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД. Происшествие случилось 7 июля, об упавшем ребенке в полицию сообщили жители города. На место происшествия также прибыли медики.
Ребенка госпитализировали, сообщили в полиции. По неофициальной информации, девочка серьезно не пострадала.
Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства происшедшего.
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