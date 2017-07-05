В Белогорске из окна выпала девочка

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Фото: www.ctv.by

В Белогорске из окна жилого дома выпала несовершеннолетняя девочка, об этом сообщает пресс-служба областного управления МВД. Происшествие случилось 7 июля, об упавшем ребенке в полицию сообщили жители города. На место происшествия также прибыли медики.

Ребенка госпитализировали, сообщили в полиции. По неофициальной информации, девочка серьезно не пострадала.

Полиция проводит проверку, выясняет обстоятельства происшедшего.

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Василий Кленин