Жители отрезанного от цивилизации поселка Ивановского вышли на митинг

8 июля жители поселка Ивановского Мазановского района вышли на митинг. Причина в том, что люди оказались отрезаны от цивилизации из-за закрытия местной паромной переправы. Сейчас добраться до поселка можно только на лодке. Между тем проблему с паромом власти обещают начать решать только в 2018 году.

87человек приняли участие в митинге в поселке Ивановском. Жители таким образом решили обратиться к властям, чтобы решить проблему отсутствия парома. Переправа прекратила свое существование летом 2016 года, и сейчас сельчане вынуждены добираться до Февральска и Введеновки через реку Селемджу на лодке. При этом и муниципальный автобус на 8 мест, который отвозит к реке, и сама лодка функционируют всего два раза в неделю, рассказал бывший житель поселка Роман Аксенов.

Кроме того, жителям поселка приходится возить умерших родственников за несколько сотен километров в Свободный, чтобы получить справку о смерти. Поэтому митингующие просили власти уточнить, в каких случаях это все же необходимо делать.

Еще одна проблема – отсутствие Интернета в поселке. По словам сельчан, его обещали подключить в 2017 году, однако теперь сроки сдвинули до 2018 года.

Как рассказала организатор митинга Галина Аксенова, по итогам была принята резолюция. Ее направят главе Мазановского района Михаилу Пивеню, а также в министерство регионального здравоохранения.

«Если от них не будет какого-то приемлемого ответа в установленные законом сроки, то митинги вновь пройдут и в районном центре, и в областном. Причем поддержать жителей пообещали и те, кто уже уехал из поселка», – рассказала о дальнейших планах Галина Петровна.

В администрации Мазановского района о проблеме знают. По словам главы района Михаила Пивеня, вопросы решаются: «По поводу трупов им было доведено: из морга забирают сами родственники хоронить, а в морг доставляют, учитывая создавшуюся проблему с паромом, только криминальные трупы».

Выделить деньги на новый паром власти планируют в 2018 году. Минтрансстрой направил свои предложения в минфин – предусмотреть в бюджете области на 2018 год 38 миллионов рублей на строительство и приобретение судна.

«У нас выход один – приобретать новый паром, – говорит Михаил Пивень. – Мы готовим с министерством транспорта техническое задание, также нужно дождаться, пока примут бюджет на 2018 год. Это произойдет не раньше ноября–декабря. Кроме того, мы не можем аукцион 2018 года объявить в этом году. Проблема есть, но пути ее решения разные. Если кричать "халва", слаще не станет».

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Галя Ефимова