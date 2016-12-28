Благовещенский аэропорт отмечает 20-летний юбилей

Авиационному предприятию «Аэропорт Благовещенск» исполнилось 20 лет. За эти годы ежегодное количество пассажиров выросло более чем в три раза – со 100 тысяч до 324 000 человек. Грузов стали перевозить в шесть раз больше: 3,5 тысячи тонн вместо 600. Предприятие обслуживают более 60 авиакомпаний – этот показатель также вырос в шесть раз.

Сегодня это аэропорт федерального значения и единственный международный аэропорт в области. Существующая маршрутная сеть включает более 30 направлений на федеральных, региональных, местных и международных авиалиниях.

На московском направлении рейсы выполняют три авиакомпании «ВИМ-Авиа», «Икар» и «Уральские авиалинии». Данный маршрут включен в перечень льготных маршрутов, который субсидируется из средств федерального бюджета. Предоставление авиакомпаниям субсидий позволило удовлетворить спрос жителей Амурской области в авиаперевозках и способствует дальнейшему развитию авиационного сообщения Амурской области со всеми регионами страны.

28 декабря 2016 впервые был принят широкофюзеляжный дальнемагистральный и вместительный самолет Boeing 777-200 ER. После небольшого перерыва этот самолет вновь вернулся на линию Благовещенск – Москва.

15 июня 2017 года аэропорт Благовещенска впервые принял и обслужил тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан», который выполнял грузовые перевозки по программе космодрома Восточный.

История создания главного авиационного предприятия Амурской области началась 20 лет назад 10 июля 1997 года. Перед первым руководителем Валерием Давыдовым и коллективом предприятия стояли сложные задачи по предотвращению падения объемов авиаперевозок, сохранению от разрушения материально-технической базы и формированию высокопрофессионального коллектива. Сегодня аэропортом руководит генеральный директор Валерий Шлегель.

Аэропорт совместно с региональными органами государственной власти продолжает работу по развитию аэропортового комплекса и доведению его до современных требований и норм гражданской авиации. Таким образом, транспортный комплекс Амурской области будет обеспечен высокоэффективным авиационным сообщением с развитой сетью внутренних и международных авиамаршрутов, а также современным аэропортовым комплексом международного класса, способным, без ограничений, в любое время суток принимать и обслуживать воздушные суда всех типов, сообщает пресс-служба областного минтранса.

Просмотров всего: 349

#праздники #транспорт

распечатать

Василий Кленин