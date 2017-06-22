Депутаты Зеи обеспокоились мастер-классом мужского стриптиза

Фото: zvportal.ru

В Зее прошло июльское заседание городского Совета народных депутатов. Так, народные избранники обеспокоились проведением в городе мастер-класса мужского стриптиза, сообщает «Зейский вестник».

По предварительной информации, мероприятие состоялось в одном из баров Зеи. Здесь устроили стриптиз-шоу, а также представитель «африканской республики» дал мастер-класс мужского стриптиза. Начальник Зейского ОВД Андрей Бродягин на заседании отметил, что данная информация будет проверена, а спокойствие граждан – обеспечено.

Среди других проблем Зеи, обозначенных депутатами, – ночные гонщики, которые своим шумом мешают спать гражданам, а также деятельность питейных заведений. Отмечается, что такие заведения мешают жителям домов в районе площади Шохина. Во всех фактах будет разбираться полиция города.

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#городская власть #Зея #отдых

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Александр Авдеев