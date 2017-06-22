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сегодня, 15:59 14

Депутаты Зеи обеспокоились мастер-классом мужского стриптиза

Депутаты Зеи обеспокоились мастер-классом мужского стриптиза
Фото: zvportal.ru

В Зее прошло июльское заседание городского Совета народных депутатов. Так, народные избранники обеспокоились проведением в городе мастер-класса мужского стриптиза, сообщает «Зейский вестник».

По предварительной информации, мероприятие состоялось в одном из баров Зеи. Здесь устроили стриптиз-шоу, а также представитель «африканской республики» дал мастер-класс мужского стриптиза. Начальник Зейского ОВД Андрей Бродягин на заседании отметил, что данная информация будет проверена, а спокойствие граждан – обеспечено.

Среди других проблем Зеи, обозначенных депутатами, – ночные гонщики, которые своим шумом мешают спать гражданам, а также деятельность питейных заведений. Отмечается, что такие заведения мешают жителям домов в районе площади Шохина. Во всех фактах будет разбираться полиция города.

Просмотров всего: 1087

#городская власть #Зея #отдых

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Комментарии
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  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    депутаты изнывают от жары и безделья...

  • alex 3

    alex 3
    3 часа назад

    грусть тоска только от вида провинциальных депутатов. Пригласили бы лучше этого негра к себе на работу.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    На фото в новости депутаты оценивают качество стриптиза?

    Чота анекдот вспомнился...

  • Johnny_B

    Johnny_B
    2 часа назад

    заголовок агонь

  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    АИ жгет Даешь проверку качества мужского стриптиза зейскими депутатами

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    Johnny_Bзаголовок агонь


    а может они возмущены качеством преподаваемых уроков? Ведь в танце, танцор должен прежде всего отразить чувство патриотизма и любви к родному краю, и использовать элементы национальной танцевальной культуры региона в котором он выступает.

  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    в зее то других проблем нет больше, осталось только с мастерклассами по стриптизу разделаться.

  • Алекs

    Алекs
    2 часа назад

    После пьянки небось, или возраст такой, вроде не пил, не гулял, а по виду всю ночь куражили

  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Скорее всего дело было так: посмотрели на стриптизера, потом на себя. Потом опять на стриптизера и снова на себя... И поняли, что в честной борьбе им не победить. Остается воевать за сердца зейских барышень только с использованием административного ресурса.

  • rediska

    rediska
    1 час назад

    Устраняют конкурентов

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    rediska

    Устраняют конкурентов



    факт!

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    Подвожу предварительный итог :

    заголовок агонь

    На фото в новости депутаты оценивают качество стриптиза

    Даешь проверку качества мужского стриптиза зейскими депутатами

    они возмущены качеством преподаваемых уроков

    поняли, что в честной борьбе им не победить. Остается воевать за сердца

    зейских барышень только с использованием административного ресурса.

    ___________

    В Зее-то других проблем нет больше...

    Спасибо, комментаторы. В отличие от журналиста, выставившего эту новость,

    у вас отличное чувство юмора.

  • ММС

    ММС
    35 минут назад

    Ничего не меняется. Как когда то в СССР запрещали буги-вуги, твист, рок-н-ролл.

  • Алекс Ветер

    Алекс Ветер
    29 минут назад

    А что обеспокоило именно? что ща жены стриптиз требовать будут, а депутаты не смогут? Или что доморощенные стриптизеры уведут жен депутатов?

    Лучше бы обустройством города обеспокоились, налаживанием инфраструктуры. Цирк блин.

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