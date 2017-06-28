Минздрав призывает ограничить показ алкоголя в кино

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Министерство здравоохранения РФ выступил с идеей ограничения демонстрации алкогольной продукции и её логотипов в кинофильмах и средствах массовой информации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Соответствующие предложения содержатся в Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую Минздрав согласовывает с другими ведомствами. Ранее министерство здравоохранения предлагало ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов.

В пресс-службе Минздрава изданию пояснили, что «Стратегия формирования здорового образа жизни населения на период до 2020 года включает в себя одну из задач, целью которой в перспективе является ограничение скрытой рекламы алкогольной продукции».

Авторы инициативы также уточнили, что примером скрытой рекламы алкоголя, помимо демонстрации спиртного, являются также имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является).

В настоящее время Минздрав обсуждает с экспертами и заинтересованными ведомствами вторую редакцию проекта.

Ныне действующий закон «О рекламе» запрещает рекламу алкогольной продукции в теле- и радиопрограммах с 2013 года. Кроме того, законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» установлены дополнительные требования к распространению информационной продукции посредством телевидения и радио. Так, действует полное ограничение на передачу в эфир с 4:00 до 23:00 «фактуры, способной вызвать желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию либо принять участие в азартных играх и т.д.». Исключения составляют лишь программы, доступ к которым осуществляется на платной основе.

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#закон #здоровье #кино

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Алексей Воскобойников