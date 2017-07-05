В районе Астрахановки катер плавал в опасной близости от отдыхающих (видео)

В воскресенье, 9 июля, на окраине Благовещенска (район Астрахановки) катер плавал по реке Зее в опасной близости от отдыхающих. Происходящее сняли на фото и видео.

Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из очевидцев, в воскресенье она вместе с детьми отдыхала в том районе. Женщина сначала подумала, что катер, плавающий в опасной близости, принадлежит пограничникам, но оказалось, что за рулем находились обычные граждане.

«Почти по людям! К счастью, никто не пострадал. Было много детей в воде. Очень страшно. Я уверена, что так запрещено, ведь у катера есть номер, а значит, он проходил все этапы подготовки», – отметила амурчанка.

Женщина пояснила: она хочет, чтобы водителя катера привлекли к ответственности. «Так он "заезжал" два раза. На первый раз я еле успела детей из воды вытащить. На второй – удалось его заснять», – говорит она.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» рассказали, что в районах массового отдыха людей у воды движение гидроциклов и катеров запрещено. Другое дело, что место, о котором идет речь, предварительно, к таковым не относится.

За движением маломерных судов на реке Зее следят инспекторы ГИМС Амурской области. В случае если судно плавает в опасной близости от отдыхающих, стоит сообщить об этом в единую службу спасения по номеру 101. За нарушение правил судоходства предусмотрена административная ответственность – гражданам грозят штрафы в размере от 100 до 2 000 рублей. В отдельных случаях водителя судна могут лишить прав на управление им, если, например, он находился в состоянии опьянения.

Как сообщало Амур.инфо, 8 июля в поселке Прогресс катер совершил наезд на женщину. Сейчас пострадавшая находится в больнице. В ситуации разбирается полиция.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев