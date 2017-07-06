Путин отругал главу Свердловской области за «борзоту» и «хамство» директора Нижнетагильского завода

Фото: ystav.com

Президент России Владимир Путин попросит генпрокуратуру разобраться с хамским поведением руководства Нижнетагильского завода, где людям не платят зарплату. 9 июля на встрече с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым Путин передал ему обращения и жалобы граждан, поступившие в ходе «прямой линии», сообщает «Интерфакс».

«Я вам это всё передам. И хочу, чтобы вы лично этим позанимались. Некоторые заявители пишут такие вещи, которые, прямо скажем, не могут не вызывать удивление», – сказал глава государства, обратив внимание на высказывание губернатора, хвалившегося своевременными выплатами зарплат в бюджетной сфере.

«Но в целом люди фиксируют большое количество случаев невыплаты и задержек заработных плат в экономике», – указал Путин на несоответствие слов и действий главы области.

Президент показал собеседнику одно из обращений, поступивших в ходе «прямой линии» от сотрудников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которые пожаловались, что директор заявил рабочим, что, пока президент к нему лично не обратится, зарплату никто не получит.

«Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям. И вы сами на это посмотрите. Но, думаю, что, может быть, этого будет недостаточно. Я ещё попрошу не местную, а именно Генеральную прокуратуру, чтобы разобрались. Может быть, этого и нет, я не знаю. Но нужно понять, что там реально происходит», – выразил недовольство глава государства.

После этой неприятной беседы Куйвашев дал поручение разыскать директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. Отвечая на вопросы журналистов, врио губернатора сказал, что по его поручению директора завода «уже ищут». При этом глава региона согласился с тем, что данную информацию надо проверять. «Все может быть, надо проверить. Найдём – разберёмся», – заверил Куйвашев.

Просмотров всего: 54

#российская власть

распечатать

Алексей Воскобойников