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Режим ЧС ввели в Свободненском районе после ливневых дождей со шквалистым ветром

Режим ЧС ввели в Свободненском районе после ливневых дождей со шквалистым ветром
Фото: svobregion.ru

На территории Свободненского района 9 июля ввели режим ЧС. Соответствующее постановление подписала исполняющая обязанности главы Свободненского района. На Приамурье обрушились ливневые дожди со шквалистым ветром. Теперь в районе устраняют последствия непогоды.

Так, в селе Нижние Бузули школа и Дом культуры остались без кровли – ее снесло ветром. В селе Семеновка пострадала крыша пожарного поста, сообщает пресс-служба администрации Свободненского района.

Работы по восстановлению начались утром 10 июля. Содействие в устранении последствий, вызванных природной стихией, оказывают региональное министерство ЖКХ, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности, работники пожарных постов и фермеры.

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#жизнь

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