Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: работа с потребителями электроэнергии; о заплыве «Дружба»

Как не стать должником в период отпусков и других особенностях «летнего периода» работы с потребителями электроэнергии – в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» начальник управления по работе с населением филиала ПАО «ДЭК "Амурэнергосбыт"» Максим Малашевич. Ведущие – Илья Кутырёв и Татьяна Удалова.

В полуденном эфире «Эха» о юбилейном международном заплыве «Дружба» расскажут председатель президиума Амурской федерации «Аквайс–спорт» Александр Брылин и капитан российской команды Владимир Ганин.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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Нина Гвоздкова