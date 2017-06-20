Юные рукопашники Благовещенска провели первую тренировку на набережной

В воскресенье, 9 июля, в Благовещенске на набережной Амура прошла первая открытая тренировка городской федерации рукопашного боя. Неподалеку от Триумфальной арки расстелили татами, на котором занимались порядка 25 юных спортсменов от 6 до 20 лет.

Председатель городской федерации рукопашного боя Егор Синяпкин пояснил, что у них это первый подобный опыт. «Мы участвовали в других подобных мероприятиях совместно с федерациями других видов спорта, но самостоятельно – впервые», – пояснил руководитель федерации.

На открытой тренировке спортсмены показали все направления своего вида единоборства. Они отрабатывали элементы ударной и борцовской техники, провели ряд спаррингов.

«Мы хотели, чтобы зрители могли получить наиболее полное представление о рукопашном бое. Цель нашей тренировки – популяризация этого вида спорта. В принципе, обратная реакция была: люди подходили, спрашивали подробности, узнавали расписание», – рассказал Егор Синяпкин.

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Василий Кленин