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сегодня, 14:18 0

Благовещенец обещал «закопать в землю» знакомого, вымогая у него 75 тысяч рублей

Благовещенец обещал «закопать в землю» знакомого, вымогая у него 75 тысяч рублей
Фото: opravdaem.ru

В Благовещенске мужчина требовал от знакомого 75 тысяч рублей, угрожая в противном случае «закопать его в землю». До дела не дошло, потерпевший обратился в полицию.

Преступление произошло в феврале этого года. Вымогатель вместе с жертвой находился в автомобиле недалеко от дома по улице Тепличной. Зная, что знакомый заведомо слабее и не сможет дать отпор, злоумышленник требовал от него крупную сумму денег. Причем 50 тысяч рублей жертва должна была передать уже в течение двух недель.

В итоге в отношении «предприимчивого» амурчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 163 Уголовного кодекса РФ «Вымогательство». Правда, позже потерпевший обратился в суд с заявлением о прекращении уголовного дела. Как сообщает пресс-служба Благовещенского горсуда, стороны примирились, и причиненный вред был заглажен.

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#происшествия

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