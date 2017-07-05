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сегодня, 14:15 0

Чиновник, обвиняемый в крупных взятках при строительстве космодрома Восточный, отправлен под арест

Чиновник, обвиняемый в крупных взятках при строительстве космодрома Восточный, отправлен под арест
Фото: «Россия сегодня»

Железногорский городской суд Красноярского края отправил под арест экс-главу ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» Михаила Калинина. Об этом «Коммерсанту» сообщили в пресс-службе краевого УФСБ по Красноярскому краю.

Фигурант обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и присвоении денежных средств. «По версии следствия, он вымогал у одного из красноярских коммерсантов взятку за заключение договоров субподряда на строительные работы на космодроме Восточный. Размер взятки – 4 миллиона рублей. Следствие по этому эпизоду военный следственный отдел по Красноярскому гарнизону ведёт с мая 2017 года», – рассказал собеседник издания, добавив, что в отношении Калинина возбуждено также второе уголовное дело – о присвоении денежных средств в размере около 10 миллионов рублей. «Денежные средства были обналичены через две фирмы и затем присвоены Калининым», – уточнил источник в правоохранительных органах.

Михаил Калинин был задержан на прошлой неделе в Красноярске и помещен в изолятор временного содержания в Железногорске. На имущество бывшего чиновника наложен арест. В числе арестованного имущества – квартира в Москве и парковочное место.

Между тем в интервью местной телекомпании «Канал 12» обвиняемый сообщил, что вину свою не признаёт: «Мне вменяются в вину те преступления, которых я не совершал. Здесь чётко прослеживается линия людей, которые сами совершили преступление и пытаются уйти от ответственности. Думаю, что суд это видит. Я не признаю никакую вину и буду на этом стоять. О том, что сделал, я не жалею. Я всё делал все в рамках правового поля, все было направлено на благо предприятия. Верю, что закон восторжествует», – заявил Калинин.

Михаил Калинин возглавил «Главное военно-строительное управление № 9» в марте 2015 года. 30 июня 2016 года он добровольно покинул свой пост.

ФГУП «Главное военно-строительное управление № 9» – градообразующее предприятие Железногорска, входило в структуру Спецстроя России (сейчас ликвидируется).

На прошлой неделе в Благовещенский городской суд было передано ещё одно уголовное дело о растрате средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. Обвинения предъявлены директору красноярской компании OOO «Управление строительства инфраструктурных объектов» Дмитрию Вишневскому. По данным следствия, он и учредитель фирмы растратили около 900 миллионов рублей, предназначенных для строительства объектов космодрома в посёлке Углегорск. Обвиняемые также похитили 319 миллионов рублей, предназначенных на реконструкцию и строительство объекта в Новосибирской области.

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#закон #космодром #строительство #суды

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