Отдыхающие установили на берегу Зеи новогоднюю елку (видео)

Жители Благовещенска, отдыхающие на берегу реки Зеи, решили привнести в свой отдых элемент праздника. Они установили на песке новогоднюю елку.

Видео с новогодним деревом появилось в социальных сетях. Как видно на кадрах, небольшую искусственную елочку украсили новогодними шариками. «Тут Новый год у людей», – шутят за кадром. «Так отмечают Новый год те, кто работал в Новый год», – пошутил в комментариях к публикации в соцсетях один из пользователей.

Видео: instagram.com/best.blg.

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#отдых #праздники

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Александр Авдеев