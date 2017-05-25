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сегодня, 13:50 2

Отдыхающие установили на берегу Зеи новогоднюю елку (видео)

Отдыхающие установили на берегу Зеи новогоднюю елку (видео)

Жители Благовещенска, отдыхающие на берегу реки Зеи, решили привнести в свой отдых элемент праздника. Они установили на песке новогоднюю елку.

Видео с новогодним деревом появилось в социальных сетях. Как видно на кадрах, небольшую искусственную елочку украсили новогодними шариками. «Тут Новый год у людей», – шутят за кадром. «Так отмечают Новый год те, кто работал в Новый год», – пошутил в комментариях к публикации в соцсетях один из пользователей.

Видео: instagram.com/best.blg.

Просмотров всего: 898

#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    1 час назад

    господя вот это новости

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    1 час назад

    Перегрелись!!!!!!!!!!!!!

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