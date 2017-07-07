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Июльскую жару разбавят дожди: прогноз погоды в Амурской области на 11 июля

Июльскую жару разбавят дожди: прогноз погоды в Амурской области на 11 июля
Погода 1-zoo.ru

11 июля, во вторник, в Амурской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов ожидаются слабые, умеренные дожди, местами – сильные ливни с грозами. Ночью местами туман. Ветер подует с востока, юго-востока: ночью со скоростью 2-7, при грозе – до 17 метров в секунду.

Днем его скорость составит 7-12, при грозе – с порывами до 17-22 метров в секунду. Термометры ночью покажут +18...+23, местами по северу – всего +10...+15 градусов. Днем будет +22...+27 градусов.

В Благовещенске синоптики Амурского гидрометцентра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Пойдет дождь, днем – временами сильный. Юго-восточный ветер разовьет скорость до 2-7, в порывах – до 15 метров в секунду. Температура воздуха снизится: ночью – до +20...+22, днем – до +24...+26 градусов.

10 июля температура воды в Амуре составляет 28, в Зее – 25 градусов.

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#погода

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