Капсула с амурской землей отправится в Севастополь

Благовещенск принял эстафету международного автопробега в честь 90-летнего юбилея ДОСААФ. Церемония передачи символов пробега – флага, иконы, капсулы с землей Амурской области – прошла на аллее спортивной славы возле стадиона «Амур» в Благовещенске.

Комплексный международный комбинированный пробег «С востока на запад России» стартовал 5 июля во Владивостоке. Общая протяженность пробега – 12 тысяч километров. Он пересечет 29 регионов России, пройдет в форме эстафеты по российским и белорусским дорогам и завершится 22 августа в Минске.

На территории Амурской области пробег проводится с 9 по 10 июля. Его участников встретили на границе Амурской области и Еврейской автономной области в районе стелы Москва – Владивосток. Затем мероприятия с участием мотоциклистов, велосипедистов, с привлечением авиатехники прошли в селах Ивановка и Тамбовка, а также на аэродроме Тамбовки.

«На это вчера у нас ушёл целый день, и, несмотря на погодные условия, всё прошло очень достойно. За эти два дня от Амурской области в пробеге поучаствовало до 70 человек. А от Благовещенска до Читы я передаю все символы железнодорожным транспортом. Это единственный разрыв, где нет автомотопробега, потому что эти города находятся на слишком большом расстоянии друг от друга, добираться до Читы каким-то другим транспортом посчитали нецелесообразным», – рассказал Александр Боржко, председатель регионального отделения ДОСААФ России Амурской области

Символами пробега, которые передаются от одного региона к другому, стали штандарт, флаг и икона Покрова Богородицы. «Эта икона была написана в Сергиевом Посаде монахами специально для пробега. В конце концов она достигнет берегов Черного моря в Херсонесе и будет передана храму Святого Владимира», – рассказал представитель Центрального совета ДОСААФ России Владимир Копылов

Кроме того, со всех регионов России будут переданы капсулы с землей, взятой со святых мест. После земля будет заложена в камень у подножия памятника Святому Владимиру в Херсонесе. Закладку будут осуществлять дети, отдыхающие в «Артеке» со всех регионов России. Амурская земля, взятая на площади Победы в Благовещенске, отправится к месту назначения в гильзе 14,5-миллиметрового патрона.

Главная цель пробега – налаживание связей между всеми субъектами, занимающимися военно-патриотическим воспитанием. Организаторы считают, что это мероприятие станет той площадкой, на которой завяжутся новые связи и укрепятся старые.

«Пробег такого масштаба, тем более комбинированный, проводится впервые. Раньше мы проводили локальные пробеги только силами ДОСААФ России, а здесь – совместно с казачеством, с другими общественными организациями. Разнообразен транспорт пробега. На некоторых участках будут и конные переходы, и авиаперелеты», – поделился Александр Боржко.

Завершилась церемония передачи символов автопробега сдачей комплекса ГТО среди воспитанников военно-патриотических клубов образовательных учреждений и местных отделений ДОСААФ России в Амурской области.

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Нино Кохреидзе