В Прогрессе катер наехал на женщину: пострадавшая в больнице

Фото: bryansku.ru

В субботу вечером, 8 июля, в поселке Прогресс произошло ЧП на воде. Катер совершил наезд на женщину. О происшествии стало известно из социальных сетей, в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области факт происшествия подтвердили.

По информации ведомства, ЧП случилось на искусственном водоеме Райчихинской ГРЭС. Женщина осталась жива, ее доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Сейчас происшествием занимается полиция.

Одна из пользователей соцсетей сообщила, что пострадавшей 50 лет, у нее открытый перелом черепа, скорее всего, – ушиб или повреждение мозга.

Комментарий пресс-службы УМВД России по Амурской области будет опубликован позже.

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#происшествия #транспорт

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Александр Авдеев