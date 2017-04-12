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сегодня, 13:25 5

В Прогрессе катер наехал на женщину: пострадавшая в больнице

В Прогрессе катер наехал на женщину: пострадавшая в больнице
Фото: bryansku.ru

В субботу вечером, 8 июля, в поселке Прогресс произошло ЧП на воде. Катер совершил наезд на женщину. О происшествии стало известно из социальных сетей, в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области факт происшествия подтвердили.

По информации ведомства, ЧП случилось на искусственном водоеме Райчихинской ГРЭС. Женщина осталась жива, ее доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Сейчас происшествием занимается полиция.

Одна из пользователей соцсетей сообщила, что пострадавшей 50 лет, у нее открытый перелом черепа, скорее всего, – ушиб или повреждение мозга.

Комментарий пресс-службы УМВД России по Амурской области будет опубликован позже.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • виталя1979

    виталя1979
    1 час назад

    Наехал?

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    1 час назад

    виталя1979Наехал?


    Наплыл?

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    Накатил

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Занимательно, если учесть тот факт, что и купаться в этом водоеме запрещено, и на катере плавать.

  • leonix

    leonix
    53 минуты назад

    MbIcли вcлyx

    Занимательно, если учесть тот факт, что и купаться в этом водоеме запрещено, и на катере плавать.



    если купающегося труднее заметить, то с катером совсем другая картина

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