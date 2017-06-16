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Минтрансстрой: льготу на перелет до Москвы раз в два года нужно давать каждому дальневосточнику

Минтрансстрой: льготу на перелет до Москвы раз в два года нужно давать каждому дальневосточнику

В амурском минтрансстрое обсудили ценовую доступность перелетов Благовещенск – Москва – Благовещенск и задержки авиарейсов. На сегодня добраться до столицы амурчане могут за 38 691 рубль. Это дешевле, чем из Хабаровска или Владивостока. В продаже остались только дорогие билеты, дешевые уже раскупили.

«На московском направлении рейсы выполняют три авиакомпании "Вим-Авиа", "Икар", "Уральские авиалинии", тариф на авиабилет представляет собой четко фиксированную сумму, которую устанавливает авиакомпания за перевозку пассажиров и является прямым доходом авиакомпаний», – рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

«Мы промониторили цены на авиабилеты на 15 июля 2017 года в Москву в одну сторону без пересадок через поисковик "Яндекс авиабилеты" и выяснили, что цена авиабилета из Благовещенска – 38 691 рублей, из Хабаровска – 49 446 рублей, из Владивостока – 62 109 рублей. Данная ситуация с высокой ценовой политикой в авиасообщении с Дальнего Востока в Москву не только в амурском регионе. Мы рекомендуем приобретать авиабилет заблаговременно за 50-60 дней. В начале 2017 года стоимость обычного билета составляла от 12 000, льготного – 7 000 рублей», – добавил начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Евгений Чередниченко.

На этом маршруте работает программа предоставления субсидии из федерального бюджета, ею предусмотрено предоставление авиаперевозчиком квот для жителей Дальнего Востока.

«Квота мест на перевозку льготной категории граждан зависит от количества мест воздушного судна. Для самолетов пассажировместимостью от 80 до 180 мест – 40 билетов, свыше 180 мест – 60 билетов. Так как количество мест для льготных пассажиров в салоне воздушного судна ограничено, необходимо заранее обращаться в агентства для приобретения авиабилетов. При обращении граждан о приобретении льготных билетов для срочных вылетов агентства обращаются к авиаперевозчикам для урегулирования вопроса в пользу пассажира», – рассказал заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Валерий Ухов.

Льготная программа действует с 1 апреля по 31 октября. Категория граждан, которой предоставляется льгота – это молодежь до 23 лет включительно, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов.

В период летних отпусков льготных мест не хватает, и приобрести билеты до Москвы проблематично.

«Еще в начале года, предвидя дефицит билетов по специальному тарифу, мы направили предложения в Минвостокразвития и Росавиации, увеличить количество квот, внести в льготные маршруты полеты из Благовещенска в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, а также предоставить льготу для всех жителей ДВ для полетов в европейскую часть страны один раз в два года. Эти предложения находятся на рассмотрении в Росавиации и в Минвостокразвития. Вопрос авиационной доступности жителей амурского региона для минтранстроя области является приоритетным, мы ищем пути его решения в пользу амурчан», – отметил министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

С января по июнь 2017 года рейсы авиакомпаний «Икар» и «ВИМ-Авиа» периодически задерживали вылеты самолетов.

«На сегодняшний день проблема задержек авиаперевозчиками рейсов отмечается не только в Амурском области, но и по всей стране. Мы надеемся, что ситуация в скором времени изменится и авиационная бесперебойность полетов восстановится», – добавил генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

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#транспорт #цены

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    крепостной строй

  • Алекsей

    Алекsей
    2 часа назад

    Шлегель всё на что-то надеется, как не почитаешь его комментарий, а билеты тем временем стали не доступны основной массе населения. Получается что проводимая политика по льготному перелёту не работает в полную силу, не отвечает запросам граждан, проживающих на Дальнем Востоке, нужно срочно её менять, пересматривать, каждый гражданин постоянно проживающий на территории Дальнего Востока должен иметь право на льготную авиа перевозку в любую точку страны, туда и обратно, а не только в Москву! Вот что обязан говорить Шлегель и ему подобные чиновники, усиленно работать в этом направлении. А то всё мы надеемся, верим... Хватит уже сами знаете что делать, пора бы уже вам чиновники всех уровней добиваться конкретных результатов, которые улучшат жизнь обычного дальневосточника здесь и сейчас, а не заниматься словоблудием!

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Алекsей

    Шлегель и ему подобные чиновники

    Работники казенного предприятия не являются чиновниками.

  • Tony Stark

    Tony Stark
    1 час назад

    от Шлегеля (директора аэропорта, которому в-принципе, пофиг) стоимость авиабилетов вообще не зависит. Это зависит от Минвостокразвития... которое только и занимается тем, что получает нехилую зарплату

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Тьфу ты, я-то думал, поглядев на заголовок, что какая-то движуха началась в федеральном министерстве.

    Можете выдохнуть. Ничего не изменится. Ну, разве что цены еще поднимутся. Областное "министерство" вместе с местечковым князем губернатором для авиакомпаний никто и звать их никак.

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