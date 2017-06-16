Минтрансстрой: льготу на перелет до Москвы раз в два года нужно давать каждому дальневосточнику

В амурском минтрансстрое обсудили ценовую доступность перелетов Благовещенск – Москва – Благовещенск и задержки авиарейсов. На сегодня добраться до столицы амурчане могут за 38 691 рубль. Это дешевле, чем из Хабаровска или Владивостока. В продаже остались только дорогие билеты, дешевые уже раскупили.

«На московском направлении рейсы выполняют три авиакомпании "Вим-Авиа", "Икар", "Уральские авиалинии", тариф на авиабилет представляет собой четко фиксированную сумму, которую устанавливает авиакомпания за перевозку пассажиров и является прямым доходом авиакомпаний», – рассказал генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

«Мы промониторили цены на авиабилеты на 15 июля 2017 года в Москву в одну сторону без пересадок через поисковик "Яндекс авиабилеты" и выяснили, что цена авиабилета из Благовещенска – 38 691 рублей, из Хабаровска – 49 446 рублей, из Владивостока – 62 109 рублей. Данная ситуация с высокой ценовой политикой в авиасообщении с Дальнего Востока в Москву не только в амурском регионе. Мы рекомендуем приобретать авиабилет заблаговременно за 50-60 дней. В начале 2017 года стоимость обычного билета составляла от 12 000, льготного – 7 000 рублей», – добавил начальник отдела железнодорожного, водного и воздушного транспорта Евгений Чередниченко.

На этом маршруте работает программа предоставления субсидии из федерального бюджета, ею предусмотрено предоставление авиаперевозчиком квот для жителей Дальнего Востока.

«Квота мест на перевозку льготной категории граждан зависит от количества мест воздушного судна. Для самолетов пассажировместимостью от 80 до 180 мест – 40 билетов, свыше 180 мест – 60 билетов. Так как количество мест для льготных пассажиров в салоне воздушного судна ограничено, необходимо заранее обращаться в агентства для приобретения авиабилетов. При обращении граждан о приобретении льготных билетов для срочных вылетов агентства обращаются к авиаперевозчикам для урегулирования вопроса в пользу пассажира», – рассказал заместитель министра транспорта и строительства Амурской области Валерий Ухов.

Льготная программа действует с 1 апреля по 31 октября. Категория граждан, которой предоставляется льгота – это молодежь до 23 лет включительно, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие детей-инвалидов.

В период летних отпусков льготных мест не хватает, и приобрести билеты до Москвы проблематично.

«Еще в начале года, предвидя дефицит билетов по специальному тарифу, мы направили предложения в Минвостокразвития и Росавиации, увеличить количество квот, внести в льготные маршруты полеты из Благовещенска в Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, а также предоставить льготу для всех жителей ДВ для полетов в европейскую часть страны один раз в два года. Эти предложения находятся на рассмотрении в Росавиации и в Минвостокразвития. Вопрос авиационной доступности жителей амурского региона для минтранстроя области является приоритетным, мы ищем пути его решения в пользу амурчан», – отметил министр транспорта и строительства области Андрей Тягло.

С января по июнь 2017 года рейсы авиакомпаний «Икар» и «ВИМ-Авиа» периодически задерживали вылеты самолетов.

«На сегодняшний день проблема задержек авиаперевозчиками рейсов отмечается не только в Амурском области, но и по всей стране. Мы надеемся, что ситуация в скором времени изменится и авиационная бесперебойность полетов восстановится», – добавил генеральный директор ГУП Амурской области «Аэропорт Благовещенск» Валерий Шлегель.

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Нино Кохреидзе