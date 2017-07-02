В Благовещенске из-за ремонта перекрыли несколько участков дорог
В областном центре Приамурья перекрыли часть улиц Зейской и Чайковского. Здесь в ближайшее время будут вестись ремонтные работы.
С 8 июля перекрыта часть Зейской – между Загородной и Больничной. До 31 июля здесь будут вести работы по реконструкции канализационного коллектора.
Из-за реконструкции ливневого коллектора и ремонта улично-дорожной сети с 10 по 31 июля будет перекрыт проезд по улице Чайковского – между Ленина и Фрунзе.
В связи с проведением ремонта с 8 по 11 июля также перекрыта 1/2 проезжей части перекрестка Ленина – Калинина.
Администрация города Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.
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