В Благовещенске из-за ремонта перекрыли несколько участков дорог

Фото: v-kurse.ru

В областном центре Приамурья перекрыли часть улиц Зейской и Чайковского. Здесь в ближайшее время будут вестись ремонтные работы.

С 8 июля перекрыта часть Зейской – между Загородной и Больничной. До 31 июля здесь будут вести работы по реконструкции канализационного коллектора.

Из-за реконструкции ливневого коллектора и ремонта улично-дорожной сети с 10 по 31 июля будет перекрыт проезд по улице Чайковского – между Ленина и Фрунзе.

В связи с проведением ремонта с 8 по 11 июля также перекрыта 1/2 проезжей части перекрестка Ленина – Калинина.

Администрация города Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

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#транспорт

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Галя Ефимова