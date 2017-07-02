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10июля
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сегодня, 12:43 2

В Благовещенске из-за ремонта перекрыли несколько участков дорог

В Благовещенске из-за ремонта перекрыли несколько участков дорог
Фото: v-kurse.ru

В областном центре Приамурья перекрыли часть улиц Зейской и Чайковского. Здесь в ближайшее время будут вестись ремонтные работы.

С 8 июля перекрыта часть Зейской – между Загородной и Больничной. До 31 июля здесь будут вести работы по реконструкции канализационного коллектора.

Из-за реконструкции ливневого коллектора и ремонта улично-дорожной сети с 10 по 31 июля будет перекрыт проезд по улице Чайковского – между Ленина и Фрунзе.

В связи с проведением ремонта с 8 по 11 июля также перекрыта 1/2 проезжей части перекрестка Ленина – Калинина.

Администрация города Благовещенска просит водителей выбирать для движения альтернативные маршруты.

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#транспорт

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Комментарии
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  • valdemarushka

    valdemarushka
    2 часа назад

    Девятый год мучают Зейскую, и всё никак..

  • Lola_Bunny

    Lola_Bunny
    2 часа назад

    valdemarushka

    Девятый год мучают Зейскую, и всё никак..



    Её делают участками. Один сделали, приступили к другому. И так по очереди.

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