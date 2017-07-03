Очевидцы: в Астрахановке две ревнивицы проткнули колеса и облили грязью автомобиль

Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Автомобиль благовещенца облили грязью, проткнули колеса, а на память оставили надпись «козел». Такая информация появилась в соцсетях. Как сообщается, это произошло ночью 10 июля в Астрахановке. По словам очевидцев, подобное могли учинить из мести или ревности две девушки.

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека подтвердила, что сегодня утром поступило заявление от владельца автомобиля по поводу порчи имущества. На данный момент проводится проверка.

Судя по фото, пострадали две машины. Заявления от второго владельца пока не поступало.

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#происшествия

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Галя Ефимова