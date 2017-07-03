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10июля
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сегодня, 12:30 6

Очевидцы: в Астрахановке две ревнивицы проткнули колеса и облили грязью автомобиль

Очевидцы: в Астрахановке две ревнивицы проткнули колеса и облили грязью автомобиль
Фото: instagram.com/dtpgram_blg

Автомобиль благовещенца облили грязью, проткнули колеса, а на память оставили надпись «козел». Такая информация появилась в соцсетях. Как сообщается, это произошло ночью 10 июля в Астрахановке. По словам очевидцев, подобное могли учинить из мести или ревности две девушки.

Специалист по связям с общественностью МО МВД России «Благовещенский» Татьяна Кутека подтвердила, что сегодня утром поступило заявление от владельца автомобиля по поводу порчи имущества. На данный момент проводится проверка.

Судя по фото, пострадали две машины. Заявления от второго владельца пока не поступало.

Просмотров всего: 1793

#происшествия

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Комментарии
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  • Oleg_146

    Oleg_146
    2 часа назад

    Что там за МАЧО такой на демио?

  • Я-OLLI

    Я-OLLI
    2 часа назад

    Их мстя была страшна!)))))) А вообще Ленин завещал делиться, а девченки жадничают... )))))))

  • Котэ Катрин

    Котэ Катрин
    53 минуты назад

    Просто припарковались как козлы!

  • Unicorn

    Unicorn
    31 минута назад

    в астрахановке уже ночь 10 июля случилась?

  • Unicorn

    Unicorn
    30 минут назад

    я в прошлом застрял!!!!!111!!!!111

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