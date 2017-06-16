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сегодня, 12:08 0

В Индии от ударов молнии в поле погибли 19 сельхозработников

В Индии от ударов молнии в поле погибли 19 сельхозработников
Фото: amnis.ru

Как минимум 19 человек погибли от ударов молний в штатах Уттар-Прадеш и Бихар на севере Индии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание Times of India. Как сообщило Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий, большая часть погибших приходится на штат Бихар – здесь жертвами удара молний стали не менее 16 человек, ещё двое получили ранения.

В основе своей погибшие являлись сельхозработниками, в момент прохождения грозового фронта они находились в открытом поле.

По статистике индийских властей, ежегодно жертвами грозовой стихии в стране становятся около 2 тысяч человек.

В эти дни северо-восток Индии переживает сильнейшее наводнение. Как сообщает iReactor, из-за ливней в штате Ассам экстремально поднялся уровень воды. Больше половины территории штата затоплено – 17 из 35 его районов (свыше тысячи деревень). Из-за паводков и наводнений власти стараются эвакуировать людей. Созданы лагеря временной эвакуации, сейчас их насчитывается более 180. В них размещено около 20 тысяч человек, однако сообщается, что от наводнения пострадало около полумиллиона человек.

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий в Индии сообщает о десятках погибших и пропавших без вести.

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#погода #природа #происшествия

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