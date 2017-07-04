Онколог: курение – сухая возгонка в организм вредных веществ

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Какой рак грозит курильщикам, можно ли снизить риски, выкуривая лайт-сигареты, чей организм наиболее подвержен риску, а также вредны ли вейпы – корреспонденту Амур.инфо рассказала онколог высшей квалификационной категории Татьяна Коробкова.

– Общеизвестно, что рак лёгких чаще всего возникает у курящих людей. Какие ещё онкологические заболевания напрямую связаны с курением?

– Сейчас установлена прямая связь возникновения злокачественных образований у курильщиков в таких случаях, как рак языка, рак полости рта, миндалин, пищевода, рак шейки матки, рак мочевого пузыря, причём 99 % болеющих раком мочевого пузыря или шейки матки – курильщики! Здесь чёткая связь между курением и болезнью.

– Имеет ли значение для развития рака количество сигарет, которое человек выкуривает в течение дня?

– Да, конечно, считается, что чем больше человек выкуривает ежедневно, тем больше шансов заболеть. Здесь геометрическая прогрессия.

– То есть люди, которые только «балуются» курением, ничем не рискуют?

– А как определить и рассчитать заранее, как конкретно этот организм человека отреагирует? Где именно его критическая доза курения и на каком этапе нормальная клетка трансформируется в опухолевую? Мы можем сказать, что курящий человек проводит над собой опасный эксперимент: повезёт – не повезёт и на каком этапе случится эта трансформация.

– Кто более восприимчив к курению?

– Подростки. Они и психологически быстрее привыкают, и физиологически незрелый организм, иммунная система просто не могут противостоять неблагоприятным факторам.

– Допустим, подросток начал курить в 15 лет, а в 35 – завязал. Каковы его шансы заболеть или не заболеть раком курильщика?

– Риск есть, но с каждым годом, проведённым без курения, фактор риска сильно снижается. Те пациенты, у которых уже диагностировали рак, но они продолжают курить в процессе лечения – их процент выживаемости ниже, чем у тех, кто бросил курить в процессе лечения. Мы всегда озвучиваем это пациентам, что их результаты лечения и продолжительность жизни зависят от того, бросят ли они курить.

– Являются ли сигареты-лайт или «дамские» менее травмирующими?

– Нет, это рекламные уловки. Они точно также вредят организму. Кроме никотина из выкуриваемой сигареты в тело человека попадает бензпирен – канцероген номер один, радиоактивный полоний, и другие кацерогены. Причём подаётся в организм это методом сухой возгонки – в подогретом газообразном виде.

– Что вы скажете про кальяны, вейпы?

– Исследований на эту тему пока слишком мало, но в любом случае в организм регулярно попадают какие-то химические вещества, не нужные нам. Это в любом случае вредная привычка.

– Всё, о чем мы с вами говорим, общеизвестно, тем не менее, множество людей начинают и продолжают курить.

– Курить вредно, это знают все. На нас в настоящее время воздействует столько других неблагоприятных факторов, что добавлять в эту копилку курение – крайне глупо!

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#здоровье

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Анастасия Болотина