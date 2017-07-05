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У злостного неплательщика за ЖКУ из Благовещенска отняли автомобиль

У злостного неплательщика за ЖКУ из Благовещенска отняли автомобиль
Фото: пресс-служба АКС

Приставы нашли и арестовали автомобиль злостного неплательщика. Житель дома по адресу: улица Ломоносова, 261, задолжал за коммунальные услуги 200 тысяч рублей. Если через несколько дней владелец не погасит долги, машина уйдет с молотка.

Арест автомобиля прошел в рамках программы по борьбе с неплательщиками из «черного списка многоквартирных жилых домов». Сотрудники АКС, Благовещенского РКЦ и судебные приставы побывали в очередном доме-должнике. В ходе рейда и был обнаружен автомобиль, принадлежащий недобросовестному плательщику.

Должник на месте пообщался с судебными приставами, но это не помогло избежать погрузки автомобиля на эвакуатор. У мужчины есть несколько дней на погашение задолженности. После авто уйдет с молотка.

Дом по адресу: улица Ломоносова, 261, в антирейтинге Благовещенска занимает 6 место. Большинство соседей здесь годами не оплачивают услуги.

В ходе работы по программе «Черный список многоквартирных жилых домов» сотрудники АКС, «Благовещенского РКЦ» и судебные приставы посетили уже 16 домов, жильцы которых чаще других нарушают платежную дисциплину. До конца месяца будут охвачены все «рекордсмены».

«8 миллионов 255 тысяч рублей – долг одного только дома перед ресурсоснабжающим предприятием. На фоне этого в январе 2017 года мы составили реестр домов, с наибольшей задолженностью. Адреса, попавшие в «черный список», начали отрабатывать совместно с администрацией города Благовещенска, судебными приставами, управляющими компаниями», – рассказал директор по сбытовой деятельности АО «Амурские коммунальные системы» Дмитрий Федькин.

В списке жилых домов, задолженность в которых за услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения превышает 2 миллиона рублей, 35 адресов, сообщает пресс-служба АКС.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • sprawedliwost

    sprawedliwost
    3 часа назад

    Я думаю не будет он выкупать это ведро. ему красная цена 100 тыщ

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Ведро продадут за 50, остальные попилят.

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