Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:32 0

Сергей Лазарев приостановит музыкальную карьеру ради служения театру

Сергей Лазарев приостановит музыкальную карьеру ради служения театру
Фото: eclectic-magazine.ru

Популярный российский певец Сергей Лазарев объявил о том, что намерен сделать паузу в музыкальной карьере и целиком посвятить себя театральным подмосткам. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Сейчас 34-летний артист является приглашённой звездой Московского драматического театра имени Пушкина. В настоящее время театр закрывает очередной сезон и прощается с постановкой «Одолжите тенора», где Сергей Лазарев играл одну из главных ролей.

По словам Сергея, это был первый спектакль, после которого о нём заговорили как об актере. Артист отметил, что на данном жизненном этапе ему интересней театр, и в течение двух ближайших лет он временно приостановит свою эстрадную карьеру ради актёрского ремесла.

Лазарев подчеркнул, что в его профессиональной карьере первое место будет отведено театру, и только потом – концертам.

Сергей Лазарев – бывший участник группы Smash!, лауреат премии «Золотой граммофон», многократный участник, а с 2007 года – ведущий фестиваля «Песня года».

Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место.

Просмотров всего: 129

#культура #музыка

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура

Ушёл из жизни народный художник СССР Илья Глазунов
Общество

На контрактную службу начали записывать в библиотеке
Происшествия 1

Благовещенская школа танцев Strekozza выступила со спектаклем в Санкт-Петербурге
Общество

70 лет назад родился Илья Олейников, а 60 – Юрий Стоянов