Сергей Лазарев приостановит музыкальную карьеру ради служения театру

Фото: eclectic-magazine.ru

Популярный российский певец Сергей Лазарев объявил о том, что намерен сделать паузу в музыкальной карьере и целиком посвятить себя театральным подмосткам. Об этом сообщает телеканал «Мир 24».

Сейчас 34-летний артист является приглашённой звездой Московского драматического театра имени Пушкина. В настоящее время театр закрывает очередной сезон и прощается с постановкой «Одолжите тенора», где Сергей Лазарев играл одну из главных ролей.

По словам Сергея, это был первый спектакль, после которого о нём заговорили как об актере. Артист отметил, что на данном жизненном этапе ему интересней театр, и в течение двух ближайших лет он временно приостановит свою эстрадную карьеру ради актёрского ремесла.

Лазарев подчеркнул, что в его профессиональной карьере первое место будет отведено театру, и только потом – концертам.

Сергей Лазарев – бывший участник группы Smash!, лауреат премии «Золотой граммофон», многократный участник, а с 2007 года – ведущий фестиваля «Песня года».

Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место.

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#культура #музыка

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Алексей Воскобойников