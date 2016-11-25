Благовещенки, решившиеся на аборт, скрывают истинные причины такого поступка

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В женских консультациях Благовещенска началась неделя борьбы с абортами. Акция «Сохрани жизнь» направлена на сокращение числа абортов и повышение рождаемости. Между тем в областном центре Приамурья за последние три года абортов стало меньше. Так, в городской женской консультации № 1 только с начала 2017-го от этого шага удалось отговорить 20 пациенток.

«Цифры небольшие, но мы этому рады», – признается заведующая благовещенской женской консультацией № 1, врач высшей категории Ольга Дедкова.

Амурчанок, решившихся на аборт, специалисты в обязательном порядке анкетируют и пытаются выяснить причину, почему они решили прервать беременность.

«Конечно, это то, что они хотят афишировать. На самом деле причины совершенно другие, – рассказывает заведующая благовещенской женской консультацией № 1, – как говорят психологи, в деструктивном поведении себя и нежелании полюбить саму себя, неприятии себя как матери. В анкетах же указывают в основном такие, как материальное неблагополучие, причины личного характера, отсутствие жилья». Возраст тех, кто решается прервать беременность, – от 20 до 35 лет, самый детородный, поясняет специалист.

Женщине, которая решила отказаться от материнства, аборт сразу не сделают. 323 федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» ввел понятие «неделя тишины». Специалисты в рамках его действия сначала дадут время на обдумывание, в зависимости от срока беременности – от 48 часов до недели. За это время пациентку женской консультации обязательно направят к психологу, попросят посоветоваться с родными и близкими.

За последние три года, благодаря в том числе и работе врачей, в Благовещенске отмечается снижение количества абортов. Если в 2014 году их было 472, приводит цифры по женской консультации № 1 Ольга Александровна, то в 2016–м уже 401 случай.

Конечно, бывают и случаи криминального аборта, признается специалист. Правда, сейчас таких уже меньше. Бум наблюдался около 10 лет назад, когда амурчанки беспрепятственно везли с территории КНР специальные таблетки, которые принимали без назначения врача. В итоге они попадали в стационар с кровотечениями и различными осложнениями, зачастую опасными для здоровья и жизни.

«Сейчас женщины стали гораздо информированнее в силу нашей работы, работы СМИ. В нашей сети аптек эти препараты недоступны. Специально подобное может назначить только врач», – уточняет Ольга Дедкова.

Сейчас в рамках акции «Сохрани жизнь» проходит комплекс мероприятий, направленных на информирование пациенток женских консультаций о сути и последствиях аборта. Проводятся круглые столы, организована работа психологов, в женских консультациях ведется трансляция роликов, направленная на создание позитивной мотивации, чтобы пациентки, решившиеся на аборт, все-таки сохраняли ребенка.

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#дети #здоровье

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Галя Ефимова