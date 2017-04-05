6-летний мальчик погиб на Камчатке под упавшими воротами контейнера
Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка в результате падения на него ворот контейнера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СКР по региону.
Трагедия произошла днём в воскресенье, 9 июля, в гаражном массиве села Тиличики Олюторского района Камчатского края. «По предварительным данным, во время игры на одного из детей – 6-летнего мальчика – упала воротина 12-тонного контейнера, установленного рядом с гаражами. В результате происшествия ребёнок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте», – говорится в сообщении.
В Следственном комитете отмечают, что на момент происшествия ворота контейнера, принадлежащего местному жителю, не были закреплены навесными петлями и удерживались только незамкнутым навесным замком.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Просмотров всего: 20
#Дальний Восток #дети #происшествия