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10июля
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сегодня, 11:01 0

6-летний мальчик погиб на Камчатке под упавшими воротами контейнера

6-летний мальчик погиб на Камчатке под упавшими воротами контейнера
Фото: РИА Новости

Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели шестилетнего ребёнка в результате падения на него ворот контейнера. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на следственное управление СКР по региону.

Трагедия произошла днём в воскресенье, 9 июля, в гаражном массиве села Тиличики Олюторского района Камчатского края. «По предварительным данным, во время игры на одного из детей – 6-летнего мальчика – упала воротина 12-тонного контейнера, установленного рядом с гаражами. В результате происшествия ребёнок получил несовместимую с жизнью травму головы и скончался на месте», – говорится в сообщении.

В Следственном комитете отмечают, что на момент происшествия ворота контейнера, принадлежащего местному жителю, не были закреплены навесными петлями и удерживались только незамкнутым навесным замком.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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