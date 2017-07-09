Прошедший шквал вечером оставил без света аэропорт Зеи

Фото: krsk.sibnovosti.ru

Шквал, прошедший по Амурской области в воскресенье, 9 июля, оставил без света не только тысячи благовещенцев, но и население ряда районов области. Больше всего пострадали Благовещенский, Тамбовский и Ивановский. На понедельник, 10 июля, электричества еще нет в отдельных домах Благовещенского района и Свободного.

Основной причиной отключения электроснабжения стало падение веток и стволов деревьев на провода. В Благовещенском районе стихия лишила света дома в селах Чигири, Верхнеблаговещенское, Сергеевка, Марково, Новопетровка и Волково, сообщили в пресс-службе ДРСК.

Только в этом районе с обеда и до позднего вечера работали четыре ремонтные бригады. В понедельник работы продолжаются, производится распиливание и вывоз упавших деревьев, повредивших провода.

Кроме центральных районов, сильный ветер затронул и восточные районы Приамурья. Здесь опасность заключалась больше в грозе – из-за перенапряжения выходили из строя изоляторы. Отключения наблюдались в Свободненском, Мазановском, Михайловском, Завитинском, Октябрьском, Бурейском и Архаринском районах.

На севере области гроза разразилась вечером 9 июля. Незначительные отключения произошли в Зее. Здесь упавшее дерево оборвало линию, снабжающую электричеством местный аэропорт. Но уже ночью ремонтники восстановили электроснабжение.

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Василий Кленин