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сегодня, 10:37 0

Благовещенец украл 5 миллионов рублей, прикинувшись влюбленным романтиком

Благовещенец украл 5 миллионов рублей, прикинувшись влюбленным романтиком
Фото: otvet.mail.ru

5 миллионов рублей похитили из квартиры многоэтажки в Благовещенске. Об этом в полицию сообщил горожанин. Во время осмотра места происшествия следов взлома оперативники не обнаружили. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Сотрудники управления уголовного розыска установили, что к преступлению причастны трое жителей областного центра 1994, 1988 и 1991 годов рождения. Все ранее судимы. Подозреваемых задержали и заключили под стражу.

Установлено, что в квартиру один из злоумышленников проник через окно с помощью автовышки. Владельцу автогидроподъёмника он сообщил, что таким способом желает помириться с любимой девушкой. Для правдоподобности даже захватил с собой букет. Мужчина проник в квартиру, оставил цветы и забрал деньги.

На похищенную сумму подозреваемые купили три автомобиля и другое имущество. В настоящее время все машины изъяты. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба амурской полиции.

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#криминал #происшествия

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