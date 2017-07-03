ГИБДД упростила правила регистрации автомобиля

Фото: zakon-auto.ru

10 июля, вступает в силу новый порядок регистрации машин в ГИБДД. Тем, кто записался на приём через портал Госуслуг, потребуется пройти на одну процедуру меньше. Об этом сообщает «Российская газета».

Позаботятся и об инвалидах: в случае необходимости им предоставят сурдопереводчика, а также дадут возможность передвигаться по подразделению с собакой-поводырём.

Такие новшества содержатся в приказе МВД, вступающем в силу в понедельник, 10 июля. Документ вносит поправки в правила регистрации транспортных средств и регламент по оказанию этой услуги.

Одна из главных новаций – упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела ржавчина. До недавнего времени решить этот вопрос было проблематично. Кроме того, упрощается порядок регистрационных действий с автомобилями, которые угнали, но потом вернули владельцу (как правило, возвращают их уже с перебитыми номерам, и хозяин не знает, что с этим делать).

Восстановить регистрацию, если она была прекращена или аннулирована, теперь также можно в любом регистрационном подразделении без привязки к месту жительства. Также аннулировать регистрацию могут и сами сотрудники ГИБДД, если выявили, например, незаконное изменение конструкции транспортного средства. Теперь, если такой хозяин машины устранил все недочёты, то есть вернул конструкцию в прежнее состояние или узаконил изменения, он сможет восстановить регистрацию в любом удобном ему подразделении.

При регистрации автомобиля предъявлять полис ОСАГО больше не потребуется.

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#закон #транспорт

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Алексей Воскобойников