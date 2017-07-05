Псаки: Трамп попал в ловушку Путина

Фото: gazeta.ru

Экс-представитель американского Госдепартамента Джейн Псаки заявила, что президент США Дональд Трамп попал в «ловушку» российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает «Газета.ру».

По словам Псаки, русские обыграли лидера США, что, в общем, не стало для неё неожиданностью. «Он позволил этому случиться», – сказала о Трампе экс-представитель Госдепа.

Она также отметила, что российская сторона чётко запланировала вопросы. Однако, подчеркнула Псаки, американцы указали, что никакой «конкретной повестки» нет. «После того, как ты упустил своего противника с крючка, у тебя уже не получится снова надавить на него», – резюмировала экс-дипломат, добавив, что Трамп лишился возможности «оказывать влияние на русских».

Лидеры России и США провели первую личную встречу в пятницу, 7 июля, на полях саммита G20 в Гамбурге. Белый дом предварительно заявлял, что переговоры продлятся около получаса, однако в итоге главы двух стран общались более двух часов.

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#политика #российская власть #США

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Алексей Воскобойников