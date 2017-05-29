Объем железнодорожных перевозок с КНР увеличился

Фото: aziatek.ru

Внешнеторговый товарооборот с Китайской Народной Республикой через пограничные пункты пропуска Дальневосточной железной дороги в первом полугодии вырос на 20 %. В январе-июне 2017 года объем международных перевозок в данном сегменте составил почти 6,5 миллиона тонн, а за аналогичный период прошлого года – немногим более 5,4.

Положительная динамика зафиксирована на обоих железнодорожных пунктах пропуска, через которые осуществляется железнодорожное сообщение с КНР. Самый крупный и грузонапряженный погранпереход Гродеково – Суйфэньхэ (КНР) переработал более 4,8 миллиона тонн – на 12 % больше, чем в январе-июне прошлого года.

Второй пограничный пункт, Камышовая – Хуньчунь, пропустил около 1,7 миллиона тонн грузов, увеличив объем грузовой работы в полтора раза, сообщает служба корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

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#Китай #экономика

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Галя Ефимова