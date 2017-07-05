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сегодня, 09:51 6

В Приамурье может вернуться профессиональный футбол

В Приамурье может вернуться профессиональный футбол
Фото: www.instagram.com/gubernatorlive/

Губернатор Амурской области Александр Козлов на своей странице в instagram заявил, что ему хочется, чтобы футбольная команда «Амур» снова вернулась к жизни. Но добавил: хоть это и возможно, однако точно не в 2017 году. Он связал возможность возрождения профессионального клуба с приходом в область «Газпрома».

«Реально ли сделать это в ближайший год? Однозначно нет!» – высказался губернатор и пояснил, что причина в том, что в экономике региона сейчас непростая ситуация. А потому содержать команду за счет бюджета было бы «просто кощунственно».

«Надежда лишь на крупные компании, которые заходят в область. Возможно, с приходом "Газпрома" в Приамурье вернется и профессиональная амурская команда», – выразил надежду губернатор.

Кроме компаний губернатор надеется на подрастающее поколение. Александр Козлов пожелал, чтобы его представители играли не за миллионные гонорары, а за престиж области.

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#губернатор #областная власть #спорт #футбол

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Комментарии
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  • Gangstarr

    Gangstarr
    48 минут назад

    Ахах. Долго ему в инсте писали про футбол, вот он и ответил чтобы не надоедали. А ведь до назначения говорил что футбол будет, все они говорят. Работа ведь идёт, результат все видят

  • Баловник

    Баловник
    45 минут назад

    У газпрома есть зенит, ска, оренбург, шальке 04... По остаточному принципу получится убого.

  • КРЯ!!!

    КРЯ!!!
    40 минут назад

    Чё Газпром ждать? Мож с этимо поговорить ?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    32 минуты назад

    Нет и не нужен этот футбол, развивайте дворовой ,больше пользы чем миллионы закапывать.

  • Cuba

    Cuba
    30 минут назад

    Вот здесь губера нашего полностью поддерживаю, в области столько проблем, что тратить деньги на ненужную в принципе проф футбольную команду смысла нет. Лучше детей чаще вывозить на междугородние соревнования чем содержать этих дармоедов.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    17 минут назад

    CubaВот здесь губера нашего полностью поддерживаю, в области столько проблем, что тратить деньги на ненужную в принципе проф футбольную команду смысла нет. Лучше детей чаще вывозить на междугородние соревнования чем содержать этих дармоедов.


    Аргументируйте? А губернатор наш и его управленцы много для области сделали? А одними кредитами перекрыли предыдущие. Жить лучше стали люди? Билеты может у нас дешевые для путешествий по России, а может транспортный налог снизили? Или тарифы какие? Не там Вы дармоедов нашли. Не там.

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