В Приамурье может вернуться профессиональный футбол

Фото: www.instagram.com/gubernatorlive/

Губернатор Амурской области Александр Козлов на своей странице в instagram заявил, что ему хочется, чтобы футбольная команда «Амур» снова вернулась к жизни. Но добавил: хоть это и возможно, однако точно не в 2017 году. Он связал возможность возрождения профессионального клуба с приходом в область «Газпрома».

«Реально ли сделать это в ближайший год? Однозначно нет!» – высказался губернатор и пояснил, что причина в том, что в экономике региона сейчас непростая ситуация. А потому содержать команду за счет бюджета было бы «просто кощунственно».

«Надежда лишь на крупные компании, которые заходят в область. Возможно, с приходом "Газпрома" в Приамурье вернется и профессиональная амурская команда», – выразил надежду губернатор.

Кроме компаний губернатор надеется на подрастающее поколение. Александр Козлов пожелал, чтобы его представители играли не за миллионные гонорары, а за престиж области.

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Василий Кленин