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В выходные в ДТП в Благовещенске травмированы двое детей

В выходные в ДТП в Благовещенске травмированы двое детей
Фото: zt16.ru

Двое детей получили травмы в Благовещенске в ДТП за выходные – 8-летняя девочка-пассажирка и 7-летний мальчик, переходивший дорогу.

Так, 8 июля около 18:00 в районе дома № 165 по улице Театральной водитель Subaru Legacy не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля Pajero Dingo. В результате столкновения машин травмированы два пассажира автомобиля Pajero Dingo, из которых один – ребенок. 8-летняя девочка была пристегнута штатным ремнем безопасности с использованием адаптера.

В воскресенье, 9 июля, в 17:40 во дворе дома № 27 по улице Воронкова пострадал 7-летний мальчик-пешеход. Ребенок получил травмы в результате наезда автомобиля Nissan Tiida Latio, сообщает пресс-служба ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский».

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#происшествия #транспорт

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