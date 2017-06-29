Ушёл из жизни народный художник СССР Илья Глазунов

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Не стало известного российского художника-живописца, основателя и ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, народного художника СССР Ильи Глазунова. Мастер скончался в минувшее воскресенье в Москве в возрасте 87 лет. Об этом ТАСС сообщила супруга Ильи Глазунова Инесса Орлова.

«Илья Сергеевич скончался», – сказала жена живописца.

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что отпевание художника состоится в Богоявленском соборе в Елохове, обряд отпевания будет вести викарий патриарха, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

О месте похорон пока достоверно неизвестно.

Илья Глазунов родился 10 июня 1930 года в Ленинграде. С конца 1950-х годов он являлся одним из самых известных советских и российских художников. Его выставки 80-90-х годов в Манеже, где были представлены масштабные полотна, имели огромный общественный резонанс.

Глазунов награждён орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степеней. За непосредственное участие в реставрации и реконструкции зданий Московского Кремля, в том числе Большого Кремлевского дворца, художник был удостоен Государственной премии РФ.

По инициативе Глазунова в Москве в 1987 году была создана Российская академия живописи, ваяния и зодчества, в которой ведётся обучение по специальностям «живопись», «скульптура», «реставрация и технология живописи», «архитектура», «история и теория изобразительного искусства». Со дня основания Илья Сергеевич являлся её ректором.

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Алексей Воскобойников