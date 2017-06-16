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Благовещенцы назвали работу продавца самой популярной профессией для старта карьеры

Благовещенцы назвали работу продавца самой популярной профессией для старта карьеры
Фото: new-retail.ru

Согласно опросу, проведенному среди амурчан Службой исследований по поиску и подбору персонала HeadHunter, самой популярной профессией для старта карьеры оказалась профессия продавца – ее назвали 9,2 % опрашиваемых. А вот в качестве первой профессии большинство соискателей указали профессию инженера – 7 % респондентов.

Правда, у большинства (52 % амурчан) первая работа не была связана со специальностью. Среди тех, кто нашел работу по профессии, 74 % – в сфере медицины, 70% – в сфере добычи сырья, в юридической и строительной сферах – по 69 %.

27 % соискателей утверждают, что на своей первой работе получали 5 000 рублей в месяц и менее. Это можно объяснить тем, что многие начали подрабатывать на каникулах, будучи учащимися.

Четверть специалистов проработали менее полугода на своём первом месте работы. Лишь 4 % соискателей до сих пор работают в том же месте, куда они устраивались первый раз в жизни. Более пяти лет проработали на первом месте работы соискатели из сфер безопасности и добычи сырья. 8 % опрашиваемых из медицинской и производственной сфер работают на своём первом рабочем месте до сих пор.

Более трети соискателей утверждают, что покинули первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть, – что получили предложение о работе с лучшими условиями, ещё четверть покинули место работы из-за отсутствия возможностей карьерного роста.

В целом 41 % соискателей считает, что первая работа никак не повлияла на развитие их дальнейшей карьеры. Ещё 35 % утверждают, что всё-таки повлияла.

Первая работа определила дальнейшую карьеру у специалистов из сферы добычи сырья (59 %) и юридической сферы (50 %). А вот соискатели из сферы автомобильного бизнеса (51 %) и транспортной сферы (49 %) не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. К ним же в этом мнении присоединяются по 49 % соискателей из административного и рабочего персонала.

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 25 мая по 14 июня 2017 года среди 5 295 сотрудников российских компаний.

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#работа

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