Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:12 0

Вода в Амуре прогреется до +29: прогноз погоды в Амурской области на 10 июля

Вода в Амуре прогреется до +29: прогноз погоды в Амурской области на 10 июля
Фото: Gafki.ru

10 июля, в понедельник, в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые, умеренные, а местами и сильные дожди, грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Скорость юго-восточного ветра в течение дня составит 7-12, в порывах – до 22 метров в секунду. Жарко: +30...+35 градусов, на севере – до +27.

В Благовещенске будет переменно облачно, синоптики Амурского гидрометцентра обещают кратковременный дождь. Ветер дует с юго-востока, его скорость составляет 3-8, с порывами – до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 30-32 градусов.

Температура воды в Амуре – 29, в Зее – 26 градусов.

Просмотров всего: 507

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: главный редактор журнала «Русский репортёр» Виталий Лейбин
Общество 8

Умер один из «отцов Рунета» Антон Носик
Власть 26

Амурский губернатор занял четвертое место в медиарейтинге Дальнего Востока
Общество

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: амурская бассейновая экспедиция географического общества