Вода в Амуре прогреется до +29: прогноз погоды в Амурской области на 10 июля

Фото: Gafki.ru

10 июля, в понедельник, в Амурской области облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут слабые, умеренные, а местами и сильные дожди, грозы. В отдельных районах ожидаются сильные ливни. Скорость юго-восточного ветра в течение дня составит 7-12, в порывах – до 22 метров в секунду. Жарко: +30...+35 градусов, на севере – до +27.

В Благовещенске будет переменно облачно, синоптики Амурского гидрометцентра обещают кратковременный дождь. Ветер дует с юго-востока, его скорость составляет 3-8, с порывами – до 10-15 метров в секунду. Воздух прогреется до 30-32 градусов.

Температура воды в Амуре – 29, в Зее – 26 градусов.

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Нина Гвоздкова