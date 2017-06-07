Энергетики приступили к ремонту, благовещенцы остались без горячей воды
Энергетики 10 июля приступили к ремонту очередного участка тепломагистрали северо-западного района. В центральной части Благовещенска отключили горячее водоснабжение. С 8 часов утра без горячей воды остались жители района от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской.
Специалисты цеха тепловых сетей приступили к ревизии всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали. В ходе реконструкции часть оборудования заменят. Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.
Горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 14 июля, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».
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