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сегодня, 09:02 0

Энергетики приступили к ремонту, благовещенцы остались без горячей воды

Энергетики приступили к ремонту, благовещенцы остались без горячей воды
Фото: obzor.westsib.ru

Энергетики 10 июля приступили к ремонту очередного участка тепломагистрали северо-западного района. В центральной части Благовещенска отключили горячее водоснабжение. С 8 часов утра без горячей воды остались жители района от улицы Островского до Чайковского между улицами Станционной и Октябрьской.

Специалисты цеха тепловых сетей приступили к ревизии всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали. В ходе реконструкции часть оборудования заменят. Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 14 июля, сообщает пресс-служба филиала «Амурская генерация» АО «ДГК».

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#ЖКХ #строительство #энергетика

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