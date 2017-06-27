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Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: главный редактор журнала «Русский репортёр» Виталий Лейбин

Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: главный редактор журнала «Русский репортёр» Виталий Лейбин

10 июля в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет программа «Я так дУмаю!». Герой программы – главный редактор журнала «Русский репортёр» Виталий Лейбин (г. Москва). Ведущий – Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Михаил Митрофанов и Эльвира Оверченко. «Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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#СМИ

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