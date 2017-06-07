На контрактную службу начали записывать в библиотеке

Фото: pravdoryb.info

Первый консультативный центр по приему граждан на военную службу по контракту развернули в библиотеке «Молодежная» в Благовещенске. Несколько человек уже написали заявления на прохождение службы по контракту в войсках Восточного военного округа.

Кроме специалистов пункта отбора на контракт, в библиотеке читателей информируют об особенностях обучения в единственном на Дальнем Востоке командном училище офицеры ДВОКУ.

Консультативный центр – это совместный проект пункта отбора на военную службу по контракту, ДВОКУ и управления культуры города. Для читателей специалисты планируют проводить презентации.

На территории Амурской области работают два таких пункта – в Благовещенске и Белогорске. Всего с начала текущего года в Амурской области набрано более 300 контрактников, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Нино Кохреидзе