В Благовещенске ликвидировали последствия шквала

Фото пресс-службы МЧС

В Благовещенске устранили последствия шквала, который обрушился на областную столицу 9 июля. За считанные минуты в районе мебельной фабрики ветер с корнем вывернул несколько деревьев, в разных частых города произошли обрывы линий электропередачи.

Устранять последствия непогоды спасатели амурского управления МЧС России завершили ближе к полуночи. Всего в единую диспетчерскую службу Благовещенска поступило 19 заявок от населения по случаям падения веток и деревьев. На месте происшествия работали спасатели и пожарные Благовещенского гарнизона. К исходу дня последствия сильного ветра ликвидированы. Всего было убрано 14 деревьев.

Без электроснабжения в результате шквалистого ветра остались 2 160 благовещенцев. По состоянию на 23:15 было восстановлено энергоснабжение во всех жилых домах областной столицы, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России.

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Нино Кохреидзе