Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10июля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:26 0

В Благовещенске ликвидировали последствия шквала

В Благовещенске ликвидировали последствия шквала
Фото пресс-службы МЧС

В Благовещенске устранили последствия шквала, который обрушился на областную столицу 9 июля. За считанные минуты в районе мебельной фабрики ветер с корнем вывернул несколько деревьев, в разных частых города произошли обрывы линий электропередачи.

Устранять последствия непогоды спасатели амурского управления МЧС России завершили ближе к полуночи. Всего в единую диспетчерскую службу Благовещенска поступило 19 заявок от населения по случаям падения веток и деревьев. На месте происшествия работали спасатели и пожарные Благовещенского гарнизона. К исходу дня последствия сильного ветра ликвидированы. Всего было убрано 14 деревьев.

Без электроснабжения в результате шквалистого ветра остались 2 160 благовещенцев. По состоянию на 23:15 было восстановлено энергоснабжение во всех жилых домах областной столицы, сообщает пресс-служба амурского управления МЧС России.

Просмотров всего: 948

#МЧС #погода #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
В России и мире

6-летний мальчик погиб на Камчатке под упавшими воротами контейнера
Происшествия

Прошедший шквал вечером оставил без света аэропорт Зеи
Происшествия

Благовещенец украл 5 миллионов рублей, прикинувшись влюбленным романтиком
Происшествия

В выходные в ДТП в Благовещенске травмированы двое детей