70 лет назад родился Илья Олейников, а 60 – Юрий Стоянов

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Замечательные артисты (народные – и по званию, и по факту), бессменные ведущие популярной юмористической телепрограммы «Городок» Илья Олейников и Юрий Стоянов родились в один день с разницей в десять лет.

Их дуэт увидел свет в 1990 году, когда актёры снялись в фильме «Анекдоты» и поступили работать на Петербургское телевидение. В том же году был снят их первый и единственный совместный выпуск передачи «Кергуду».

С 1991 года Олейников и Стоянов выступали в телепрограмме «Адамово яблоко» в рубрике «Анекдоты от Адама до наших дней» на питерском телевидении. Сам Илья Львович позднее признавался, что те программы были ещё очень слабые и сырые. Но рубрика пользовалась огромной популярностью у зрителей, а актеры настолько замечательно подошли друг другу, что все это привело к созданию на её основе собственного проекта.

Олейников вместе со Стояновым создали свою телепрограмму под названием «Городок», которая выходила в эфир с тех пор постоянно, и в которой Илья Львович участвовал вплоть до смерти (2012).

Скоро программа стала очень популярной и завоевала симпатии зрителей. В 1996, 1999 и 2002 годах она была награждена премией «ТЭФИ» в номинациях «Развлекательная программа», а Олейников получил «ТЭФИ» в номинации «Лучший ведущий развлекательной программы».

Всего было создано около 300 выпусков «Городка», а Олейников и Стоянов сыграли в общей сложности более 6 000 различных персонажей.

Сегодня Илье Львовичу могло исполниться 70, а Юрий Николаевич отмечает 60-летний юбилей.

На драматическую сцену Стоянов не выходил 15 лет – после ухода из БДТ ни разу, но в 2000 году петербургский драматург Илья Тилькин пригласил его в пьесу «Перезагрузка». Сегодня артист играет на сцене МХАТа в нескольких спектаклях, принимает участие в различных телевизионных проектах.

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120 лет назад родился Джон Гилберт – один из самых популярных американских актёров эпохи немого кино. В 1921 году кинокомпания Fox Film Corporation заключила с Джоном контракт сроком на три года, после чего ему стали предлагать главные роли, в основном романтических героев. Карьера Гилберта развивалась быстрыми темпами.

В 1924 году он перешел в MGM и стал одним из ведущих актёров киностудии. В фильме-мелодраме о любовном треугольнике, «Плоть и дьявол», с ним в паре впервые играла Грета Гарбо.

На съемках между актерами вспыхнул роман, который едва не закончился браком. Впоследствии Гилберт и Гарбо снялись вместе ещё в двух картинах. В 1929 году Гилберт дебютировал в звуковом кино, но карьера его пошла к закату.

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115 лет назад родился русский оперный певец Сергей Лемешев. Он был горячо любим целой армией поклонников и поклонниц. Фактически Лемешев олицетворял собой эпоху. Он доказал, что эмоциональное, прочувствованное пение способно много больше воздействовать на слушателя, чем технически совершенное, но холодное и невыразительное.

После окончания Московской консерватории в 1925 году Лемешев дебютировал в Свердловском оперном театре, а в 1931-1965 годах являлся солистом Большого театра СССР. Всего Лемешевым было спето более 30 различных партий. Среди лучших можно отметить партию Ленского, исполненную им более 500 раз и очень любимую самим певцом.

Он был тонким интерпретатором камерной вокальной лирики. Впервые в 1939 году Сергей Яковлевич исполнил все романсы П. Чайковского (цикл из пяти концертов). Артист исполнял также русские народные песни и старинные романсы.

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Алексей Воскобойников